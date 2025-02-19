Проблему конфіденційності вирішено: жінка, яка побоюється прихованих камер у готелях, поділилася лайфхаком

Приватність у готельному номері обійдеться недорого. Щоб захистити себе від можливого спостереження через приховані камери, знадобиться кілька метрів мотузки і шматок тканини.

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Жінка з Китаю придумала простий і дешевий спосіб захистити себе від потенційних прихованих камер у готелях. Про це пише South China Morning Post.

Жінка з провінції Хенань у центрі Китаю поділилася лайфхаком, як спорудити саморобний намет із мотузки та шматка тканини, щоб захистити від сторонніх поглядів ліжко у своєму готельному номері.

За її словами, вона читала в соцмережах багато повідомлень, що за гостями готелів слідкують шпигунські камери і це її глибоко турбувало. Початковою ідеєю жінки було купити стаціонарний намет, щоб під час подорожей і проживання в готелях розбивати його просто на ліжку. Однак цей варіант був відхилений через високу вартість самих наметів і обмежений простір, який вони надають.

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Замість цього жінка взяла тканину, якою захищають меблі в номерах від пилу під час відсутності постояльців, і довгий шматок мотузки.

За її словами, прив'язавши мотузку у найвищій точці номера, наприклад, до карниза для штор і ручок шафи, повісивши на мотузку чохол і закріпивши її за край ліжка, можна легко створити імпровізоване шатро.

Як зазначає SCMP, у соціальних мережах нерідко публікуються обурення гостей, які виявляють у своїх номерах приховані камери спостереження. У лютому провінція Гуандун на півдні Китаю стала першим регіоном у країні, який запровадив правила, що вимагають від готелів гарантувати відсутність пристроїв у номерах для гостей.

Нагадаємо, раніше приватний детектив розповів, як знаходити приховані камери в орендованих квартирах.