Проблема конфиденциальности решена: женщина, опасающаяся скрытых камер в отелях, поделилась лайфхаком

Приватность в гостиничном номере обойдется недорого. Чтобы защитить себя от возможного наблюдения через скрытые камеры, понадобится пару метров веревки и кусок ткани.

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Женщина из Китая придумала простой и дешевый способ защитить себя от потенциальных скрытых камер в отелях. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина из провинции Хэнань в центре Китая поделилась лайфхаком, как соорудить самодельную палатку из веревки и куска ткани, чтобы защитить от посторонних взглядов кровать в своем гостиничном номере.

По ее словам, она читала в соцсетях много сообщений, что за гостями отелей следят шпионские камеры и это ее глубоко беспокоило. Первоначальной идеей женщины было купить стационарную палатку, чтобы во время путешествий и проживания в отелях разбивать ее прямо на кровати. Однако этот вариант был отклонен из-за высокой стоимости самих палаток и ограниченного пространства, которое они предоставляют.

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Девушка установила камеру для наблюдения за животными и не могла поверить своим глазам

Вместо этого женщина взяла ткань, которой защищают мебель в номерах от пыли во время отсутствия постояльцев, и длинный кусок веревки.

По ее словам, привязав веревку в высокой точке номера, например, к карнизу для штор и ручкам шкафа, повесив на веревку чехол и закрепив ее за край кровати, можно легко создать импровизированный шатер.

Как отмечает SCMP, в социальных сетях нередко публикуются возмущения гостей, которые обнаруживают в своих номерах скрытые камеры наблюдения. В феврале провинция Гуандун на юге Китая стала первым регионом в стране, введшим правила, требующие от отелей гарантировать отсутствие устройств в номерах для гостей.

Напомним, ранее частный детектив рассказал, как находить скрытые камеры в арендованных квартирах.