Девушка установила камеру для наблюдения за животными и не могла поверить своим глазам

Девушка по имени Айви наблюдала за происходящим в ее доме через телефон и призналась, что это был один из самых страшных моментов в ее жизни.

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Владельцы домашних животных нередко переживают, оставляя своих питомцев дома во время отпуска. Так произошло и с пользователем TikTok @ivy_adella, которая решила установить камеру видеонаблюдения, чтобы следить за своими двумя кошками во время поездки. Однако то, что она увидела на экране, заставило ее пожалеть о своем отъезде.

На видеозаписи, опубликованной 7 января, запечатлен момент, который уже собрал более 1,2 миллиона просмотров. Одна из кошек девушки по имени Айви испуганно забежала наверх после шума в шкафу под лестницей. Вскоре из шкафа стремительно выбежала вторая кошка по кличке Моми. Но это было только началом. Моми носилась по дому в панике, пытаясь избавиться от полиэтиленового пакета, зацепившегося за нее. На первый взгляд могло показаться, что за кошкой гонится другая, однако это был пакет.

Айви, наблюдая за происходящим через телефон, призналась, что это был один из самых страшных моментов в ее жизни.

"Больше никогда не уеду", — написала она в подписи к видео.

К счастью, Айви не пришлось возвращаться домой, поскольку за кошками присматривала домработница, которая оперативно решила ситуацию. Как сообщила хозяйка, с Моми все в порядке, хотя пережитое потрясло не только питомца, но и ее саму.

Видео вызвало бурную реакцию у зрителей TikTok. Многие пересматривали запись, пока не осознали, что кошка на самом деле убегала от пакета, а не от другого животного.

"Я пересматривал три раза, пока понял, что это не оранжевая кошка гонится за черно-белой", "Мои кошки тоже устраивали это шоу, пока я был дома", "Ах, так вот почему я видела, как кто-то тут отрезал ручки у своих пакетов с продуктами, как только пришел домой", — признался один из комментаторов.

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