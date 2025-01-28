Дівчина встановила камеру для спостереження за тваринами і не могла повірити своїм очам

Дівчина на ім'я Айві спостерігала за тим, що відбувається в її будинку, через телефон і зізналася, що це був один із найстрашніших моментів у її житті.

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Власники домашніх тварин нерідко переживають, залишаючи своїх вихованців вдома під час відпустки. Так сталося і з користувачем TikTok @ivy_adella, яка вирішила встановити камеру відеоспостереження, щоб стежити за своїми двома кішками під час поїздки. Однак те, що вона побачила на екрані, змусило її пошкодувати про свій від'їзд.

На відеозаписі, опублікованому 7 січня, зафіксовано момент, який вже зібрав понад 1,2 мільйона переглядів. Одна з кішок дівчини на ім'я Айві злякано забігла нагору після шуму в шафі під сходами. Незабаром із шафи стрімко вибігла друга кішка на прізвисько Момі. Але це було тільки початком. Момі носилася будинком у паніці, намагаючись позбутися поліетиленового пакета, що зачепився за неї. На перший погляд, могло здатися, що за кішкою женеться інша, проте це був пакет.

Айві, спостерігаючи за тим, що відбувається, через телефон, зізналася, що це був один із найстрашніших моментів у її житті.

"Більше ніколи не поїду", — написала вона в підписі до відео.

На щастя, Айві не довелося повертатися додому, оскільки за кішками доглядала домробітниця, яка оперативно вирішила ситуацію. Як повідомила господиня, з Момі все гаразд, хоча пережите вразило не тільки вихованця, а і її саму.

Відео викликало бурхливу реакцію у глядачів TikTok. Багато хто переглядав запис, поки не усвідомив, що кішка насправді тікала від пакета, а не від іншої тварини.

"Я переглядав тричі, поки зрозумів, що це не помаранчева кішка женеться за чорно-білою", "Мої кішки теж влаштовували це шоу, поки я був удома", "Ах, так ось чому я бачила, як хтось тут відрізав ручки у своїх пакунків із продуктами, щойно прийшов додому", — зізнався один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що жінка подала на розлучення, дізнавшись, що чоловік прив'язав її вихованців на ланцюг. Сімейний конфлікт призвів до розлучення, коли чоловік залишив собак дружини на вулиці під час її відрядження. За словами жінки, її вихованці завжди були для неї як діти.