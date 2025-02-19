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Тисячі туристів заполонили вулиці Венеції перед введенням плати за вхід (фото, відео)

венеція, гондола, гондольєр, туристи
Фото: dpa | Парад гондол у Гранд-каналі у Венеції

На вулицях Венеції, де проходять карнавальні заходи, ніде яблуку впасти.

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У перші дні знаменитого венеціанського карнавалу вулиці, дороги і мости історичного міста в Італії виявилися забиті туристами. Про це пише New York Post.

У соціальних мережах публікують кадри, що демонструють переповнені вулиці. При цьому на деяких маршрутах навіть спостерігалися справжні затори з людей.

"Венеціанський карнавал потрібно побачити хоча б раз у житті, але це здебільшого боротьба за виживання", — вважає один із коментаторів, який наголосив, що насправді люди там помирають від нудьги.

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При цьому самі італійці зазначили, що вони уникають відвідувати Венецію до березня, поки тривають заходи карнавалу.

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А вже з середини квітня місто почне стягувати з відвідувачів плату за вхід. Мандрівники, які бажають відвідати острів з п'ятниці по неділю та у святкові дні, платитимуть збір у розмірі 5 євро за попереднього бронювання. Бронювання "в останню хвилину" обійдеться туристам уже в 10 євро. Винятки передбачені для дітей до 14 років, студентів, які оплатили проживання в готелях Венеції та деяких інших категорій.

Штрафи за відсутність реєстрації сягатимуть 300 євро.

Нагадаємо, група китайських туристів, намагаючись зробити гарне пам'ятне селфі, не втримала рівновагу і впала з гондоли у венеціанський канал. Курйозний випадок стався під мостом біля знаменитої на весь світ площі Сан-Марко.