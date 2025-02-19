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МирФан

Тысячи туристов заполонили улицы Венеции перед введением платы за вход (фото, видео)

венеция, гондола, гондольер, туристы
Фото: dpa | Парад гондол в Гранд-канале в Венеции

На улицах Венеции, где проходят карнавальные мероприятия, негде яблоку упасть.

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В первые дни знаменитого венецианского карнавала улицы, дороги и мосты исторического города в Италии оказались забиты туристами. Об этом пишет New York Post.

В социальных сетях публикуют кадры, демонстрирующие переполненные улицы. При этом на некоторых маршрутах даже наблюдались настоящие заторы из людей.

"Венецианский карнавал нужно увидеть хотя бы раз в жизни, но это, в основном, борьба за выживание", — считает один из комментаторов, подчеркнувший, что на самом деле люди там умирают от скуки.

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При этом сами итальянцы отметили, что они избегают посещать Венецию до марта, пока длятся мероприятия карнавала.

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А уже с середины апреля город начнет взимать с посетителей плату за вход. Путешественники, желающие посетить остров с пятницы по воскресенье и в праздничные дни, будут платить сбор в размере 5 евро при предварительном бронировании. Бронирование "в последнюю минуту" обойдется туристам уже в 10 евро. Исключения предусмотрены для детей до 14 лет, студентов, оплативших проживание в отелях Венеции и некоторых других категорий.

Штрафы за отсутствие регистрации будут достигать 300 евро.

Напомним, группа китайских туристов, пытаясь сделать красивое памятное селфи, не удержала равновесие и упала с гондолы в венецианский канал. Курьезный случай произошел под мостом возле знаменитой на весь мир площади Сан-Марко.