Секретні прийоми: стало відомо, що потрібно робити, щоб прокидатися менш млявими

Поради допоможуть почуватися краще та бадьоріше щодня.

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Більшості з нас знайоме це відчуття ранкової сонливості, особливо взимку, коли світанок настає пізно. Однак, за словами експерта зі сну доктора Лі, існує кілька простих способів, які допоможуть почуватися бадьоріше вранці. Про це повідомляє видання Мirror.

Дослідження показують, що за останній рік у Google на 100% збільшилася кількість запитів про те, як боротися з втомою. Особливо ця проблема загострилася останніми місяцями, коли британці стали частіше шукати поради, як прокидатися відпочившими.

Сніданок як запорука бадьорості

Доктор Лі наголошує на важливості збалансованого сніданку: "Легко взяти батончик або підсмажити тост, але краще включити в раціон білки і вуглеводи. Наприклад, омлет із м'ясом і сиром додасть вам енергії на довгий час".

Також вона радить уникати солодких пластівців, оскільки вони можуть спричинити стрибки цукру в крові та, навпаки, посилити сонливість.

Ранкова зарядка

Фізична активність — один із найкращих способів прокинутися. "Хоча ідея ранкового тренування може здатися не найпривабливішою, дослідження показують, що навіть 30-хвилинна прогулянка допоможе швидше підбадьоритися", — пояснює доктор Лі.

Якщо немає часу або бажання для інтенсивних занять, підійде і швидка ходьба, яка допоможе розбудити організм.

Захист циркадного ритму

Циркадний ритм відповідає за цикли сну і неспання. За словами доктора Лі, дуже важливо дотримуватися режиму дня: лягати і вставати в один і той самий час.

"Навіть якщо ваш графік нестабільний, постарайтеся мінімізувати вплив гаджетів перед сном і створити ритуал підготовки до сну, наприклад, вечірній душ або чашку трав'яного чаю", — рекомендує експерт.

Освітлення як ключовий фактор

Світло відіграє важливу роль у пробудженні. "Якщо у вас щільні штори, мозок може отримувати неправильні сигнали", — каже доктор Лі.

Вона радить використовувати нічники або спеціальні лампи, які поступово імітують світанок, допомагаючи організму прокинутися природним чином.

Обережніше з кавою

Хоча для багатьох чашка кави вранці — звичний ритуал, доктор Лі рекомендує утриматися від неї в перші 45 хвилин після пробудження. "Організм і так починає активне пробудження в цей час, а кофеїн може порушити природні процеси неспання", — пояснює вона.

Дотримуючись цих порад, можна значно зменшити ранкову сонливість і почуватися бадьоріше навіть у зимовий період.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також ми розповідали, як уперше наука відповіла, чому людина має спати. Науковці вважають, що сон призначений для перезавантаження "операційної системи" мозку, повертаючи її в оптимальний стан для зворотного опрацювання інформації та мислення.