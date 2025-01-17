124-річна жінка здивувала секретом довголіття: о котрій годині вона лягає спати (фото)

Статус довгожительки офіційно не підтверджений організаціями за межами Китаю, попри те, що дата її народження вказана в національній системі реєстрації домогосподарств.

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124-річна китаянка Цю Чайши, яка народилася в 1901 році, поділилась своїми секретами довголіття. Жінка наголосила, що веде аскетичний спосіб життя з чітким розпорядком дня. Про це пише видання Hindustan Times.

Довгожителька їсть тричі на день за розкладом, гуляє після їди та лягає спати близько восьмої вечора. Жінка досі із легкістю підіймається сходами, розводить вогонь, годує гусей та самостійно розчісується. Її улюблена страва — каша з гарбуза, зимової дині та подрібненої кукурудзи, заправлена ложкою сала. За словами внучки Цю, бабуся має слабкість до делікатесу, але тепер, за рекомендацією лікарів, їсть його в помірних кількостях.

1 січня китаянка відсвяткувала день народження, ставши однією з найстаріших жителів міста Нанкін. У її сім'ї живе відразу шість поколінь. Цікаво, що одній з онучок рекордсменки уже 60 років.

124-річна китаянка Цю Чайши Фото: Hindustan Times

Статус Чайши офіційно не підтверджений організаціями за межами Китаю, попри те, що дата її народження вказана в національній системі реєстрації домогосподарств, яку використовують на материковій частині країни.

До речі, підтверджений рекорд довголіття належить француженці Жанні Кальман (Jeanne Calment). Вона померла у 122 роки та 164 днів, проте дослідники ставлять її досягнення під сумнів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 114-річну Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права, і пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

Також ми розповідали про ветерана Другої світової війни Зана Вайта з американського штату Західна Вірджинія, якому виповнилося 100 років. Навіть у такому солідному віці чоловік майже щодня снідає та п’є улюблену каву в місцевому McDonald’s. Саме там він і відсвяткував свій ювілей разом із групою друзів і персоналом.