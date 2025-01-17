124-летняя женщина удивила секретом долголетия: во сколько она ложится спать (фото)
Статус долгожительницы официально не подтвержден организациями за пределами Китая, несмотря на то, что дата ее рождения указана в национальной системе регистрации домохозяйств.
124-летняя китаянка Цю Чайши, которая родилась в 1901 году, поделилась своими секретами долголетия. Женщина отметила, что ведет аскетический образ жизни с четким распорядком дня. Об этом пишет издание Hindustan Times.
Долгожительница ест трижды в день по расписанию, гуляет после еды и ложится спать около восьми вечера. Женщина до сих пор с легкостью поднимается по лестнице, разводит огонь, кормит гусей и самостоятельно расчесывается. Ее любимое блюдо — каша из тыквы, зимней дыни и измельченной кукурузы, заправленная ложкой сала. По словам внучки Цю, бабушка имеет слабость к деликатесу, но теперь, по рекомендации врачей, ест его в умеренных количествах.
1 января китаянка отпраздновала день рождения, став одной из старейших жителей города Нанкин. В ее семье живет сразу шесть поколений. Интересно, что одной из внучек рекордсменки уже 60 лет.
Статус Чайши официально не подтвержден организациями за пределами Китая, несмотря на то, что дата ее рождения указана в национальной системе регистрации домохозяйств, которую используют на материковой части страны.
Кстати, подтвержденный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment). Она умерла в 122 года и 164 дня, однако исследователи ставят ее достижение под сомнение.
Напомним, ранее Фокус писал о 114-летней Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.
Также мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Уайта из американского штата Западная Вирджиния, которому исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти ежедневно завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей вместе с группой друзей и персоналом.