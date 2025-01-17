124-летняя женщина удивила секретом долголетия: во сколько она ложится спать (фото)

Статус долгожительницы официально не подтвержден организациями за пределами Китая, несмотря на то, что дата ее рождения указана в национальной системе регистрации домохозяйств.

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124-летняя китаянка Цю Чайши, которая родилась в 1901 году, поделилась своими секретами долголетия. Женщина отметила, что ведет аскетический образ жизни с четким распорядком дня. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Долгожительница ест трижды в день по расписанию, гуляет после еды и ложится спать около восьми вечера. Женщина до сих пор с легкостью поднимается по лестнице, разводит огонь, кормит гусей и самостоятельно расчесывается. Ее любимое блюдо — каша из тыквы, зимней дыни и измельченной кукурузы, заправленная ложкой сала. По словам внучки Цю, бабушка имеет слабость к деликатесу, но теперь, по рекомендации врачей, ест его в умеренных количествах.

1 января китаянка отпраздновала день рождения, став одной из старейших жителей города Нанкин. В ее семье живет сразу шесть поколений. Интересно, что одной из внучек рекордсменки уже 60 лет.

124-летняя китаянка Цю Чайши Фото: Hindustan Times

Статус Чайши официально не подтвержден организациями за пределами Китая, несмотря на то, что дата ее рождения указана в национальной системе регистрации домохозяйств, которую используют на материковой части страны.

Кстати, подтвержденный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment). Она умерла в 122 года и 164 дня, однако исследователи ставят ее достижение под сомнение.

Напомним, ранее Фокус писал о 114-летней Элизабет Фрэнсис из Хьюстона, которая поделилась секретом долгой и счастливой жизни. Женщина родилась 25 июля 1909 года, за 11 лет до предоставления американкам избирательного права, и пережила две мировые войны, эпидемию испанского гриппа 1918 года и пандемию COVID-19.

Также мы рассказывали о ветеране Второй мировой войны Зане Уайта из американского штата Западная Вирджиния, которому исполнилось 100 лет. Даже в таком солидном возрасте мужчина почти ежедневно завтракает и пьет любимый кофе в местном McDonald's. Именно там он и отпраздновал свой юбилей вместе с группой друзей и персоналом.