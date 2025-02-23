Секретные приемы: стало известно, что нужно делать, чтобы просыпаться менее вялыми

Советы помогут чувствовать себя лучше и бодрее ежедневно.

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Большинству из нас знакомо с этим чувством утренней сонливости, особенно зимой, когда рассвет наступает поздно. Однако, по словам эксперта по сну доктора Ли, существует несколько простых способов, которые помогут чувствовать себя бодрее по утрам. Об этом сообщает издание Мirror.

Исследования показывают, что за последний год в Google на 100% увеличилось количество запросов о том, как бороться с усталостью. Особенно эта проблема обострилась в последние месяцы, когда британцы стали чаще искать советы, как просыпаться отдохнувшими.

Завтрак как залог бодрости

Доктор Ли подчеркивает важность сбалансированного завтрака: "Легко взять батончик или поджарить тост, но лучше включить в рацион белки и углеводы. Например, омлет с мясом и сыром придаст вам энергии на долгое время".

Также она советует избегать сладких хлопьев, поскольку они могут вызвать скачки сахара в крови и, наоборот, усилить сонливость.

Утренняя зарядка

Физическая активность — один из лучших способов проснуться. "Хотя идея утренней тренировки может показаться не самой привлекательной, исследования показывают, что даже 30-минутная прогулка поможет быстрее взбодриться", — объясняет доктор Ли.

Если нет времени или желания для интенсивных занятий, подойдет и быстрая ходьба, которая поможет разбудить организм.

Защита циркадного ритма

Циркадный ритм отвечает за циклы сна и бодрствования. По словам доктора Ли, очень важно соблюдать режим дня: ложиться и вставать в одно и то же время.

"Даже если ваш график нестабильный, постарайтесь минимизировать влияние гаджетов перед сном и создать ритуал подготовки ко сну, например, вечерний душ или чашку травяного чая", — рекомендует эксперт.

Освещение как ключевой фактор

Свет играет важную роль в пробуждении. "Если у вас плотные шторы, мозг может получать неправильные сигналы", — говорит доктор Ли.

Она советует использовать ночники или специальные лампы, которые постепенно имитируют рассвет, помогая организму проснуться естественным образом.

Осторожнее с кофе

Хотя для многих чашка кофе по утрам — привычный ритуал, доктор Ли рекомендует воздержаться от него в первые 45 минут после пробуждения. "Организм и так начинает активное пробуждение в это время, а кофеин может нарушить естественные процессы бодрствования", — объясняет она.

Следуя этим советам, можно значительно уменьшить утреннюю сонливость и чувствовать себя бодрее даже в зимний период.

Напомним, Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи считают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также мы рассказывали, как впервые наука ответила, почему человек должен спать. Ученые считают, что сон предназначен для перезагрузки "операционной системы" мозга, возвращая ее в оптимальное состояние для обратной обработки информации и мышления.