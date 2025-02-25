"Мене звати Джеймс Бонд": чому ім'я легендарного шпигуна є проблемою у реальному житті

Створений Яном Флемінгом у 1950-х роках, Джеймс Бонд став символом шпигунської культури та приніс світову славу акторам, які виконували цю роль. Однак у реальному житті носити — далеко не завжди приємно.

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Деякі імена, які колись були звичайними, нині міцно асоціюються з персонажами поп-культури. Наприклад, Гаррі Поттер — типове британське ім’я, але тепер воно невіддільне від образу хлопчика-чарівника. А Джеймс Бонд, здавалося б, просте ім’я, стало співзвучним із ввічливим агентом британської секретної служби завдяки Яну Флемінгу. The Mirrior розповіло про людей, які носять ці відомі імена в реальному житті.

Декілька чоловіків на ім’я Джеймс Бонд поділилися своїм досвідом, і для багатьох із них це означало навіть небезпечні зустрічі з поліцією.

У відео, що набуло популярності в соцмережах, кілька тезок знаменитого агента 007 розповіли, як їхнє ім'я викликало проблеми. Один із них застеріг: "Якщо тебе звати Джеймс Бонд і ти маєш справу з поліцією, краще завжди носити з собою документи".

За його словами, багато правоохоронців сприймають ім’я як жарт. Під час одного з таких інцидентів поліцейський, почувши відповідь "Бонд. Джеймс Бонд", буквально витягнув чоловіка з машини через вікно, думаючи, що той з нього знущається.

"Я благав його: "Будь ласка, це справді моє ім’я!". Але він лише витягнув пістолет і сказав: "Так, а я — Дональд дов**ний Дак! Лягай на землю!", — розповів постраждалий. Лише після перевірки документів офіцер вибачився і відпустив його, жартома зазначивши, що це "класне ім’я".

Ще один Джеймс Бонд із Великої Британії розповів, що в підлітковому віці поліцейські реагували на його ім'я з недовірою: "Вони думали, що я просто нахабний юнак, який вирішив поглузувати з них".

Нагадаємо, у Лондоні відкрився "бар Джеймса Бонда" на честь 60-річчя фільму 1964 року "Голдфінгер", у якому грав Шон Коннері.

Раніше кінопродюсерка Барбара Брокколі розповіла, яким буде наступний агент 007.