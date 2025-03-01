Одна на мільйон: жінка старіє у 10 разів швидше за інших людей, що з нею сталось

Брат Тіффані мав таку ж особливість, але він помер у 2011 році.

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47-річна Тіффані Ведекінд зі США старіє в 10 разів швидше за інших людей, хоча вона прагне жити якомога довше. Про це пише Daily Star.

Жінка живе з хворобою, що зустрічається в одного на мільйон — "синдром прогерії Хатчінсона-Гілфорда", який Тіффані поставили лише, коли їй виповнився 31 рік. Водночас більшість людей з таким діагнозом помирають у підлітковому віці.

З часом Тіффані поступово втратила все своє природне волосся і зуби, а також має аортальний стеноз — звуження клапана — і з часом потребуватиме заміни аортального клапана.

Але вона каже, що це не завадило їй жити повноцінним життям: вона розлучилася, відкрила власний бізнес і щодня займається йогою, щоб залишатися в доброму здоров'ї.

Тіффані Ведекінд Фото: SWNS

"Не треба боятися смерті. Ми всі в одному човні. Я не боюся показати себе лисою і беззубою. Люди повинні бачити, що я є тією, хто я є в глибині душі. Неважливо, що у мене немає волосся. Я та, хто я є, попри те, що я в'яну", — сказала Тіффані.

Тіффані була "гіперактивною дитиною", яка в дитинстві перепробувала всі види спорту та розваг, але почала усвідомлювати, що з нею щось не так, лише коли досягла статевої зрілості.

Зокрема почали змінюватись риси обличчя, зуби — руйнуватися, а волосся — порідшало до 20 років.

Тіффані Ведекінд Фото: SWNS

Цей же діагноз поставили рідному брату Тіффані Чеду, який помер у 2011 році.

"Я живу в хорошому позитивному просторі. Я мрійник. Я хочу, щоб люди перестали зосереджуватися на тому, що ми старіємо, і дивилися на це як на привілей. Люди будуть скаржитися на старіння, на зморшки. Це не матиме значення. Я хочу зосередитися на тому, щоб жити своїм життям", — зазначила Тіффані.

Нагадаємо, у Німеччині дитина вкусила суддю за причинне місце і зірвала футбольний матч.