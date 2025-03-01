Одна на миллион: женщина стареет в 10 раз быстрее других людей, что с ней произошло

Брат Тиффани имел такую же особенность, но он умер в 2011 году.

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47-летняя Тиффани Ведекинд из США стареет в 10 раз быстрее других людей, хотя она стремится жить как можно дольше. Об этом пишет Daily Star.

Женщина живет с болезнью, которая встречается у одного на миллион — "синдром прогерии Хатчинсона-Гилфорда", который Тиффани поставили только, когда ей исполнился 31 год. При этом большинство людей с таким диагнозом умирают в подростковом возрасте.

Со временем Тиффани постепенно потеряла все свои естественные волосы и зубы, а также имеет аортальный стеноз — сужение клапана — и со временем потребует замены аортального клапана.

Но она говорит, что это не помешало ей жить полноценной жизнью: она развелась, открыла собственный бизнес и ежедневно занимается йогой, чтобы оставаться в добром здравии.

Тиффани Ведекинд Фото: SWNS

"Не надо бояться смерти. Мы все в одной лодке. Я не боюсь показать себя лысой и беззубой. Люди должны видеть, что я являюсь той, кто я есть в глубине души. Неважно, что у меня нет волос. Я та, кто я есть, несмотря на то, что я увядаю", — сказала Тиффани.

Тиффани была "гиперактивным ребенком", которая в детстве перепробовала все виды спорта и развлечений, но начала осознавать, что с ней что-то не так, только когда достигла половой зрелости.

В частности начали меняться черты лица, зубы — разрушаться, а волосы — поредели до 20 лет.

Тиффани Ведекинд Фото: SWNS

Этот же диагноз поставили родному брату Тиффани Чеду, который умер в 2011 году.

"Я живу в хорошем позитивном пространстве. Я мечтатель. Я хочу, чтобы люди перестали сосредотачиваться на том, что мы стареем, и смотрели на это как на привилегию. Люди будут жаловаться на старение, на морщины. Это не будет иметь значения. Я хочу сосредоточиться на том, чтобы жить своей жизнью", — отметила Тиффани.

Напомним, в Германии ребенок укусил судью за причинное место и сорвал футбольный матч.