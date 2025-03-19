Жінка отримала чек у ресторані: вона не могла повірити в те, що там написано (фото)

Клієнтка закладу азійської кухні здивувалась, коли після смачної вечері отримала рахунок на 131 долар із шістьма словами, виділеними великими літерами.

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Жваві дискусії в мережі викликала нетипова політика закладу швидкого харчування у Лос-Анджелесі, США. Одна з клієнток, яку звуть Дженна, поділилася фотографією свого рахунку з промовистим написом: "У нас немає чайових".

Гостя ресторану азійської кухні KazuNori була здивована, коли після смачної вечері отримала рахунок на 131 долар із шістьма словами, виділеними великими літерами.

Відмова від чайових

"Приємно вражена, побачивши таку сміливу заяву про відмову від чайових", — розповіла Дженна в інтерв'ю виданню Newsweek. Вона вирішила поділитися своїм враженням у Reddit, оскільки культура чайових останнім часом стала надзвичайно поляризованою темою.

Згідно з нещодавнім опитуванням застосунку Wallethub, проведеним серед 200 американців, майже 90% респондентів вважають, що система чайових у США вийшла з-під контролю.

Дженна також належить до критиків цього підходу: "Я переконана, що практика залишати чайові — абсурдна. Це допустимо хіба як винагорода за винятково якісне обслуговування".

Інший нюанс

Втім, уважні користувачі Reddit звернули увагу на ще один важливий напис у рахунку: "До вашого рахунку буде додано 16% комісію".

На офіційному вебсайті ресторану KazuNori розміщено пояснення, що ця комісія не є винагородою чи чайовими. "Ми — заклад без чайових. Ця плата оподатковується відповідно до законодавства штату та використовується для фінансування всіх наших операцій", — йдеться у заяві.

Уважні користувачі Reddit звернули увагу на ще один важливий напис у рахунку Фото: Reddit

Дженна каже, що того дня після катання на сноуборді просто хотіла розрахуватися й піти додому, тому не звернула уваги на додаткову плату, доки користувачі не почали це коментувати. "Чесно кажучи, я не проти такої комісії, якщо вона рівномірно розподіляється між усіма працівниками та забезпечує їм гідну заробітну плату", — додає вона.

Реакція спільноти

Думки користувачів на тематичному форумі розділилися.

"Чому б просто не підвищити ціни замість додавання таємничої комісії?" — запитав один читач;

Інший захищає позицію ресторану: "Чесно кажучи, 16% — це менше, ніж мінімальні чайові, які пропонують у більшості закладів".

Попри все, Дженна запевняє, що залишилася цілком задоволеною візитом: "Їжа та обслуговування були чудовими й варті своїх грошей".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 22-річної Ханни Девіс із Лексінгтон-Парка (Мериленд, США), яка протягом трьох місяців працювала офіціанткою, щоб накопичити гроші на здійснення своєї давньої мрії — подорожі Європою. Заради цієї мети дівчина відмовилася від багатьох звичних розваг: не відвідувала вечірки, не зустрічалася з друзями в ресторанах і значно скоротила витрати.

В іншій публікації блогерка з Лос-Анджелеса Мінна Лі поділилася думками щодо доречності чайових у різних ситуаціях. Вона вирішила більше не піддаватися соціальному тиску в тих випадках, коли сервісний збір уже автоматично включений у рахунок.