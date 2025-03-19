Женщина получила чек в ресторане: она не могла поверить в то, что там написано (фото)

Клиентка заведения азиатской кухни удивилась, когда после вкусного ужина получила счет на 131 доллар с шестью словами, выделенными большими буквами.

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Оживленные дискуссии в сети вызвала нетипичная политика заведения быстрого питания в Лос-Анджелесе, США. Одна из клиенток, которую зовут Дженна, поделилась фотографией своего счета с красноречивой надписью: "У нас нет чаевых".

Гостья ресторана азиатской кухни KazuNori была удивлена, когда после вкусного ужина получила счет на 131 доллар с шестью словами, выделенными большими буквами.

Отказ от чаевых

"Приятно поражена, увидев такое смелое заявление об отказе от чаевых", — рассказала Дженна в интервью изданию Newsweek. Она решила поделиться своим впечатлением в Reddit, поскольку культура чаевых в последнее время стала чрезвычайно поляризованной темой.

Согласно недавнему опросу приложения Wallethub, проведенному среди 200 американцев, почти 90% респондентов считают, что система чаевых в США вышла из-под контроля.

Дженна также принадлежит к критикам этого подхода: "Я убеждена, что практика оставлять чаевые — абсурдная. Это допустимо разве что как вознаграждение за исключительно качественное обслуживание".

Другой нюанс

Впрочем, внимательные пользователи Reddit обратили внимание на еще одну важную надпись в счете: "К вашему счету будет добавлена 16% комиссия".

На официальном веб-сайте ресторана KazuNori размещено объяснение, что эта комиссия не является вознаграждением или чаевыми. "Мы — заведение без чаевых. Эта плата облагается налогом в соответствии с законодательством штата и используется для финансирования всех наших операций", — говорится в заявлении.

Внимательные пользователи Reddit обратили внимание на еще одну важную надпись в счете Фото: Reddit

Дженна говорит, что в тот день после катания на сноуборде просто хотела рассчитаться и пойти домой, поэтому не обратила внимания на дополнительную плату, пока пользователи не начали это комментировать. "Честно говоря, я не против такой комиссии, если она равномерно распределяется между всеми работниками и обеспечивает им достойную заработную плату", — добавляет она.

Реакция сообщества

Мнения пользователей на тематическом форуме разделились.

"Почему бы просто не повысить цены вместо добавления таинственной комиссии?" — спросил один читатель;

Другой защищает позицию ресторана: "Честно говоря, 16% — это меньше, чем минимальные чаевые, которые предлагают в большинстве заведений".

Несмотря на это, Дженна уверяет, что осталась вполне довольна визитом: "Еда и обслуживание были превосходными и стоили своих денег".

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 22-летней Ханны Дэвис из Лексингтон-Парка (Мэриленд, США), которая в течение трех месяцев работала официанткой, чтобы накопить деньги на осуществление своей давней мечты — путешествия по Европе. Ради этой цели девушка отказалась от многих привычных развлечений: не посещала вечеринки, не встречалась с друзьями в ресторанах и значительно сократила расходы.

В другой публикации блогер из Лос-Анджелеса Минна Ли поделилась мыслями об уместности чаевых в разных ситуациях. Она решила больше не поддаваться социальному давлению в тех случаях, когда сервисный сбор уже автоматически включен в счет.