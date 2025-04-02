Жінка 10 років нічого не купує, бо повінстю відмовилась від грошей: як вона живе

Жінка востаннє користувалась грошима та щось за них купувала у 2015 році, після чого повністю від цього відмовилась та розповіла як їй вдається жити у сучасному світі.

Related video

Про це пише Mirror.

Джо Немет не має ні зарплати, ні іпотеки, ні автомобіля. Вона не купувала нічого нового вже десять років і рідко ходить до магазину. Проте вона каже, що має все, що їй потрібно, і що у неї забагато одягу.

"Я повністю вільна від грошей. Життя без грошей — це не про гроші. Це про зменшення споживання і зменшення використання ресурсів", — пояснила Джо, додаючи, що у неї немає заощаджень і вона не отримує жодних соціальних виплат.

Радикально нове життя 56-річної жінки почалося десять років тому, коли вона відмовилася від грошей. Вона була глибоко незадоволена економічною системою і хотіла зробити все можливе, щоб світ був більш стійким.

Жінка востаннє робила закупи 2015 року. Джо живе за рахунок старих магазинних продуктів, які нікому не потрібні, і не дотримується термінів придатності, покладаючись на здоровий глузд.

Фітотерапевтка за освітою, вона лікує будь-які недуги природними засобами і працює над вирощуванням субтропічних рослин, "які є екологічно чистішими, ніж традиційна європейська їжа".

Джо Немет Фото: Відкриті джерела

"Для туалетного паперу я використовую серветки, які можна прати. А коли люди йдуть до кафе чи ресторану, вони передають мені серветки, якими не користувалися", — каже жінка.

Джо також просить майже порожні тюбики з-під зубної пасти, щоб вона могла вибрати залишки з куточків, або використовує алое, яке вона вирощує в саду.

Одяг жінці віддають знайомі. Джо намагається зменшити, повторно використовувати та переробляти якомога більше, навіть виготовляє власний пральний порошок. Її телефон і ноутбук — це пожертви, і вона користується ними через Wi-Fi, щоб не платити за інтернет. Коли вона починала своє нове життя, то просила у людей величезний мішок рису на день народження або сухе молоко. Тепер вона просить насіння, яке вона може використовувати для приготування їжі для своєї сім’ї та ширшої громади, де вона живе і працює волонтеркою.

Джо Немет Фото: Відкриті джерела

Джо вважає себе або радикальною фермеркою, або екстремальною домогосподаркою. Останні шість років вона багато працює, доглядаючи за фермерським будинком з п’ятьма спальнями і садом, в якому живе.

Нагадаємо, жінка вже 4 роки не купує їжі, а продукти для харчування вона дістає у незвичний спосіб.