Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег: как она живет

Женщина в последний раз пользовалась деньгами и что-то за них покупала в 2015 году, после чего полностью от этого отказалась и рассказала как ей удается жить в современном мире.

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Об этом пишет Mirror.

Джо Немет не имеет ни зарплаты, ни ипотеки, ни автомобиля. Она не покупала ничего нового уже десять лет и редко ходит в магазин. Однако она говорит, что имеет все, что ей нужно, и что у нее слишком много одежды.

"Я полностью свободна от денег. Жизнь без денег — это не про деньги. Это об уменьшении потребления и уменьшении использования ресурсов", — пояснила Джо, добавляя, что у нее нет сбережений и она не получает никаких социальных выплат.

Радикально новая жизнь 56-летней женщины началась десять лет назад, когда она отказалась от денег. Она была глубоко недовольна экономической системой и хотела сделать все возможное, чтобы мир был более устойчивым.

Женщина в последний раз делала закупки в 2015 году. Джо живет за счет старых магазинных продуктов, которые никому не нужны, и не соблюдает сроки годности, полагаясь на здравый смысл.

Фитотерапевт по образованию, она лечит любые недуги природными средствами и работает над выращиванием субтропических растений, "которые являются экологически более чистыми, чем традиционная европейская еда".

Джо Немет Фото: Відкриті джерела

"Для туалетной бумаги я использую салфетки, которые можно стирать. А когда люди идут в кафе или ресторан, они передают мне салфетки, которыми не пользовались", — говорит женщина.

Джо также просит почти пустые тюбики из-под зубной пасты, чтобы она могла выбрать остатки из уголков, или использует алоэ, которое она выращивает в саду.

Одежду женщине отдают знакомые. Джо пытается уменьшить, повторно использовать и перерабатывать как можно больше, даже изготавливает собственный стиральный порошок. Ее телефон и ноутбук — это пожертвования, и она пользуется ими через Wi-Fi, чтобы не платить за интернет. Когда она начинала свою новую жизнь, то просила у людей огромный мешок риса на день рождения или сухое молоко. Теперь она просит семена, которые она может использовать для приготовления пищи для своей семьи и более широкой общины, где она живет и работает волонтером.

Джо Немет Фото: Відкриті джерела

Джо считает себя либо радикальной фермершей, либо экстремальной домохозяйкой. Последние шесть лет она много работает, ухаживая за фермерским домом с пятью спальнями и садом, в котором живет.

Напомним, женщина уже 4 года не покупает еды, а продукты для питания она достает необычным способом.