Залишив лист із вибаченнями: пенсіонер зізнався в крадіжці через майже 60 років (фото)

Майже через 60 років чоловік, якого мучить почуття провини, анонімно повернув прапор, вкрадений в юності з рятувальної станції в Уельсі. Разом із прапором він відправив лист із вибаченнями і пожертвування в 20 фунтів стерлінгів.

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Про це пише What's The Jam.

У Британії розігралася зворушлива історія з відтінком комедії й каяття. Майже через 60 років літній чоловік анонімно повернув прапор, вкрадений з рятувальної станції RNLI в Треарддур-Бей, Уельс, і зізнався у скоєному.

На порозі станції нещодавно з'явилася загадкова скринька. Усередині — акуратно складений старий прапор, 20 фунтів стерлінгів готівкою і лист зі зворушливим зізнанням. Автор послання розповів, що 1969 року, бувши 17-річним підлітком, разом із друзями відпочивав поблизу і однієї з ночей вони, проходячи повз станцію, зняли прапор зі шпиля.

"Це було неправильно... Нам тоді було лише 17 років, але це не виправдання", — йдеться в записці.

Чоловік залишив зворушливу записку Фото: Jam Press

Чоловік зізнався, що тільки нещодавно знову натрапив на прапор серед старих речей і зрозумів, що повинен повернути його власникам. Він висловив жаль і надію, що через десятиліття його вчинок все ж таки буде прощено.

Співробітники RNLI були зворушені жестом. Менеджер рятувальної служби Пол Моффетт з посмішкою зазначив: "Винному — все прощено. Ми не будемо називати імен. Дякую за доброту, за пожертву і за те, що подарували нам привід посміхнутися. Це дивно — повернути частинку історії через стільки років".

На одному з недавніх ранкових тренувань волонтери знову підняли прапор на флагшток, повернувши йому заслужене місце.

Волонтери знову підняли прапор на флагшток Фото: Jam Press

Історія швидко розлетілася місцевими спільнотами й викликала масу теплих коментарів. Місцева мешканка Джиллі Прайор написала: "Це найбільш британська річ, яку я бачила за довгий час. Обожнюю це". Її підтримав Нік Баундс: "Підлітки залишаються підлітками. Головне, що в підсумку вони зізналися, нехай і вже не в тому віці".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік виявив приховане приміщення під будинком 1946 року. Під час огляду підвалу житель США виявив кімнату під фундаментом, про яку не знав. Тепер він планує перетворити знайдений простір на винний льох.

Також стало відомо, що пара знайшла під час прогулянки стародавній 2500-річний кинджал, пов'язаний із "сонячним культом". Артефакт було знайдено в глиняному кургані, що обвалився після шторму на березі Балтійського моря.