Чоловік знайшов приховане приміщення під будинком 1946 року: що було всередині (відео)

Під час огляду підвалу в будинку 1946 року побудови, житель США виявив приховане приміщення під фундаментом. Тепер він планує перетворити знайдений простір на винний льох.

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Про це розповів користувач форуму Reddit з ніком tuckerPi.

Житель США здивував користувачів соцмереж, розповівши, як випадково виявив приховане приміщення під своїм будинком, зведеним у 1946 році. За словами чоловіка, він прорізав вхід у "приховану" кімнату і збирається використовувати її як винний льох.

"Сподіваюся, я не знайду там нічого надто цікавого", — пожартував він у своєму пості.

Знахідка викликала хвилю інтересу у користувачів Reddit. Особливо увагу привернув старовинний предмет, знайдений у підвалі, — заводна іграшка з металевими шестернями, можливо, 1930-х років. Деякі одразу застерегли від контакту з реліквією, інші почали жартувати.

"Якщо вона почне сама заводитися ночами — просто закопай її назад. Навіть не обговорюється", "Братане, ти або знайшов класну антикварну іграшку, або стародавнє прокляття. Бережи себе", "Ти тільки не активуй Джуманджі, окей?", "А винний льох — це ідеальне прикриття. Усі думають, що ти гурман, а насправді ти охороняєш портал в інший вимір", — писали вони.

Спільнота з ентузіазмом поставилася до планів американця: користувачі пропонували ідеї щодо оформлення приміщення, ділилися історіями про власні знахідки й навіть намагалися визначити точний рік випуску іграшки.

Автор пообіцяв ділитися оновленнями і, судячи з реакції підписників, у цієї історії всі шанси перерости в мінісеріал про перетворення "таємничого підземелля" на затишне сховище для пляшок вина.

Раніше Фокус повідомляв, що пара знайшла під час прогулянки древній 2500-річний кинджал, пов'язаний із "сонячним культом". Артефакт було знайдено в глиняному кургані, що обвалився після шторму на березі Балтійського моря.

Також стало відомо, що картина на стіні в будинку родича виявилася шедевром за десятки тисяч доларів. Житель Великої Британії Роберт Кертіс знайшов у будинку покійного діда малюнок, який, як з'ясувалося, може належати відомому шотландському художнику Альберто Моррокко.