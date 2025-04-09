Мужчина обнаружил скрытое помещение под домом 1946 года: что было внутри (видео)

Во время осмотра подвала в доме 1946 года постройки, житель США обнаружил скрытое помещение под фундаментом. Теперь он планирует превратить найденное пространство в винный погреб.

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Об этом рассказал пользователь форума Reddit с ником tuckerPi.

Житель США удивил пользователей соцсетей, рассказав, как случайно обнаружил скрытое помещение под своим домом, построенным в 1946 году. По словам мужчины, он прорезал вход в "скрытую" комнату и собирается использовать ее как винный погреб.

"Надеюсь, я не найду там ничего слишком интересного", — пошутил он в своем посте.

Находка вызвала волну интереса у пользователей Reddit. Особенно внимание привлек старинный предмет, найденный в подвале, — заводная игрушка с металлическими шестеренками, возможно, 1930-х годов. Некоторые сразу предостерегли от контакта с реликвией, другие принялись шутить.

"Если она начнет сама заводиться по ночам — просто закопай ее обратно. Даже не обсуждается", "Братан, ты либо нашел классную антикварную игрушку, либо древнее проклятие. Береги себя", "Ты только не активируй Джуманджи, окей?", "А винный погреб — это идеальное прикрытие. Все думают, что ты гурман, а на самом деле ты охраняешь портал в другое измерение", — писали они.

Сообщество с энтузиазмом отнеслось к планам американца: пользователи предлагали идеи по оформлению помещения, делились историями о собственных находках и даже пытались определить точный год выпуска игрушки.

Автор пообещал делиться обновлениями и, судя по реакции подписчиков, у этой истории все шансы перерасти в мини-сериал о превращении "таинственного подземелья" в уютное хранилище для бутылок вина.

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