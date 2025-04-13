Дві сестри купили квартиру, яка "розвалювалася": тепер їм заздрять мільйони (фото)

25-річна Гезер Робертс та 21-річна Аня Г'юз з Великої Британії застосували ШІ, щоб самостійно відремонтувати квартиру, яку придбали на аукціоні. Завдяки цьому їм вдалося не лише заощадити гроші — близько 8000 фунтів, але й зламали стереотипи про будівництво як "чоловічу справу".

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Свій досвід дівчата задокументували в серії відео, опублікованих у TikTok.

Сестри придбали свою першу квартиру за 140 тисяч фунтів стерлінгів (близько 7,4 млн грн) у травні 2024 року. Гезер зізнається: "Нічого такого не планували. Просто думали, що пофарбуємо стіни та замінимо килими, тому не надто переймалися станом квартири. Коли почали працювати, то все розвалювалося в руках".

Ремонт власними руками

Будівельники оцінили демонтаж каміна з електричним обігрівачем у 200 фунтів (10,6 тис. грн), тож нові власниці помешкання вирішили, що зможуть впоратися з цим самі.

"Ми почали знімати все це в TikTok, щоб показати, що дві молоді дівчини з манікюром та укладкою не повинні відмовлятися від своєї жіночності, аби увійти в цю сферу. Якщо ми можемо це зробити, то кожен зможе", — підкреслює Гезер.

Сестри роблять ремонт власними руками Фото: SWNS

Сестри стверджують, що фарбування квартири зайняло три тижні — вони навіть не уявляють, скільки б це коштувало, якби найняли майстра.

"Для обробки дерева я навіть ввела в штучний інтелект запит "як обробляти деревину". Зрештою, ми використали інший метод для веранди, але я також просила ШІ скласти для мене список покупок з усім необхідним", — ділиться досвідом Робертс.

Вдалося серйозно заощадити

За її оцінками, самостійно виконуючи більшість ремонтних робіт, вдалося заощадили близько 8000 фунтів стерлінгів (426 тис. грн). Зараз, коли до завершення ремонту залишається близько місяця, старша сестра, Гезер, планує зайнятися перепродажем нерухомості як своєю основною роботою, а цю квартиру вони планують незабаром продати.

Завдяки цим креативним рішенням британкам почали заздрити мільйони підписників у соціальних мережах.

Нагадаємо, 30-річна Віталія Кудрик разом із чоловіком Андрієм, якому 43 роки, придбали та поступово облаштовують затишну садибу на Тернопільщині. Віталія за освітою лікарка-офтальмолог, їй щотижня доводиться долати понад 200 кілометрів, аби доїхати на роботу в місто Яремче. В ексклюзивному інтерв'ю Фокусу жінка розповіла, як вони живуть вдалі від цивілізації.