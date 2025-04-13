Две сестры купили квартиру, которая "разваливалась": теперь им завидуют миллионы (фото)

25-летняя Гезер Робертс и 21-летняя Аня Хьюз из Великобритании применили ИИ, чтобы самостоятельно отремонтировать квартиру, которую приобрели на аукционе. Благодаря этому им удалось не только сэкономить деньги — около 8000 фунтов, но и сломали стереотипы о строительстве как "мужском деле".

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Свой опыт девушки задокументировали в серии видео, опубликованных в TikTok.

Сестры приобрели свою первую квартиру за 140 тысяч фунтов стерлингов (около 7,4 млн грн) в мае 2024 года. Гезер признается: "Ничего такого не планировали. Просто думали, что покрасим стены и заменим ковры, поэтому не слишком беспокоились о состоянии квартиры. Когда начали работать, то все разваливалось в руках".

Ремонт собственными руками

Строители оценили демонтаж камина с электрическим обогревателем в 200 фунтов (10,6 тыс. грн), поэтому новые владелицы квартиры решили, что смогут справиться с этим сами.

"Мы начали снимать все это в TikTok, чтобы показать, что две молодые девушки с маникюром и укладкой не должны отказываться от своей женственности, чтобы войти в эту сферу. Если мы можем это сделать, то каждый сможет", — подчеркивает Гезер.

Сестры делают ремонт собственными руками Фото: SWNS

Сестры утверждают, что покраска квартиры заняла три недели — они даже не представляют, сколько бы это стоило, если бы наняли мастера.

"Для обработки дерева я даже ввела в искусственный интеллект запрос "как обрабатывать древесину". В конце концов, мы использовали другой метод для веранды, но я также просила ИИ составить для меня список покупок со всем необходимым", — делится опытом Робертс.

Удалось серьезно сэкономить

По ее оценкам, самостоятельно выполняя большинство ремонтных работ, удалось сэкономили около 8000 фунтов стерлингов (426 тыс. грн). Сейчас, когда до завершения ремонта остается около месяца, старшая сестра, Гезер, планирует заняться перепродажей недвижимости как своей основной работой, а эту квартиру они планируют вскоре продать.

Благодаря этим креативным решениям британкам начали завидовать миллионы подписчиков в социальных сетях.

Напомним, 30-летняя Виталия Кудрик вместе с мужем Андреем, которому 43 года, приобрели и постепенно обустраивают уютную усадьбу на Тернопольщине. Виталия по образованию врач-офтальмолог, ей еженедельно приходится преодолевать более 200 километров, чтобы доехать на работу в город Яремче. В эксклюзивном интервью Фокусу женщина рассказала, как они живут вдали от цивилизации.