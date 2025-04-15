Детектив вивів на чисту воду жінку, яка 16 років симулювала німоту: яким був її план

Жителька Андалусії (Іспанія), яка отримувала пенсію з інвалідності через нібито втрату здатності говорити, після тривалого розслідування викрили у шахрайстві.

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Про це пише іспанське видання La Voz de Galicia.

Історія бере свій початок у 2003 році, коли на працівницю супермаркету напав покупець. Після інциденту в потерпілої діагностували посттравматичний стресовий розлад і втрату здатності говорити. Соціальне забезпечення призначило їй постійну пенсію з інвалідності, а відповідальність за виплати поклали на страхову компанію.

Шахрайська схема

Підозри у недоброчесності виникли, коли страховики переглянули її справу та виявили, що з 2009 року жоден із лікарів, яких пацієнтка відвідувала (офтальмолог, ортопед, дерматолог), не згадував у документах про проблеми з мовленням. Зрештою, страхова компанія ініціювала повторне обстеження, під час якого один із психіатрів висловив сумніви щодо правдивості її діагнозу.

Для збору доказів компанія залучила приватного детектива. Спостереження дало приголомшливі результати — "німа" жінка вільно спілкувалася на вулиці, розмовляла з іншими матерями біля школи, без проблем користувалася мобільним телефоном.

Вирішальний доказ

Вирішальним доказом стала "засідка": детектив підійшов до жінки на вулиці та запитав дорогу до універмагу. Нічого не підозрюючи, вона детально пояснила маршрут бездоганною іспанською, не знаючи, що її записують.

У січні Вищий суд Андалусії визнав докази переконливими та постановив звільнити страхову компанію від подальших виплат. Суд відхилив апеляцію шахрайки, яка намагалася оскаржити запис як "порушення її конституційних прав".

"Встановлено факт симуляції або, щонайменше, повне зникнення заявлених симптомів", — йдеться в судовому рішенні.

Тепер проти жінки відкрили нову справу для визначення розміру штрафу за незаконне отримання виплат протягом 16 років. Страхова компанія також планує подати додатковий позов з вимогою повернути всі кошти, виплачені за цей період.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 35-річну Джен Мур із Кембриджа, Велика Британія, яка майже два десятиліття жила з нестерпним болем під час менструацій, не знаючи справжньої причини. Попри численні звернення до лікарів, її діагноз залишався загадкою. Лише завдяки власній наполегливості та самостійно ініційованому додатковому обстеженню жінці вдалося отримати точний діагноз, що дало змогу нарешті розпочати належне лікування.

Тим часом в Австралії 24-річна Енні Холланд з Аделаїди вже десять років бореться з рідкісним захворюванням, яке перетворило навіть запах їжі на справжнє випробування. Через нездатність нормально харчуватися, вона змушена отримувати всі необхідні поживні речовини через крапельницю — це єдиний спосіб підтримати організм.