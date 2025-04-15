Детектив вывел на чистую воду женщину, которая 16 лет симулировала немоту: каким был ее план

Жительница Андалусии (Испания), которая получала пенсию по инвалидности из-за якобы потери способности говорить, после длительного расследования была уличена в мошенничестве.

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Об этом пишет испанское издание La Voz de Galicia.

История берет свое начало в 2003 году, когда на работницу супермаркета напал покупатель. После инцидента у пострадавшей диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и потерю способности говорить. Социальное обеспечение назначило ей постоянную пенсию по инвалидности, а ответственность за выплаты возложили на страховую компанию.

Мошенническая схема

Подозрения в недобросовестности возникли, когда страховщики пересмотрели ее дело и обнаружили, что с 2009 года ни один из врачей, которых пациентка посещала (офтальмолог, ортопед, дерматолог), не упоминал в документах о проблемах с речью. В конце концов, страховая компания инициировала повторное обследование, во время которого один из психиатров выразил сомнения относительно правдивости ее диагноза.

Для сбора доказательств компания привлекла частного детектива. Наблюдение дало потрясающие результаты — "немая" женщина свободно общалась на улице, разговаривала с другими матерями возле школы, без проблем пользовалась мобильным телефоном.

Решающее доказательство

Решающим доказательством стала "засада": детектив подошел к женщине на улице и спросил дорогу к универмагу. Ничего не подозревая, она подробно объяснила маршрут на безупречном испанском, не зная, что ее записывают.

В январе Высший суд Андалусии признал доказательства убедительными и постановил освободить страховую компанию от дальнейших выплат. Суд отклонил апелляцию мошенницы, которая пыталась обжаловать запись как "нарушение ее конституционных прав".

"Установлен факт симуляции или, по меньшей мере, полное исчезновение заявленных симптомов", — говорится в судебном решении.

Теперь против женщины открыли новое дело для определения размера штрафа за незаконное получение выплат в течение 16 лет. Страховая компания также планирует подать дополнительный иск с требованием вернуть все средства, выплаченные за этот период.

Напомним, ранее Фокус писал о 35-летней Джен Мур из Кембриджа, Великобритания, которая почти два десятилетия жила с невыносимой болью во время менструаций, не зная истинной причины. Несмотря на многочисленные обращения к врачам, ее диагноз оставался загадкой. Только благодаря собственной настойчивости и самостоятельно инициированному дополнительному обследованию женщине удалось получить точный диагноз, что позволило наконец начать надлежащее лечение.

Тем временем в Австралии 24-летняя Энни Холланд из Аделаиды уже десять лет борется с редким заболеванием, которое превратило даже запах пищи в настоящее испытание. Из-за неспособности нормально питаться, она вынуждена получать все необходимые питательные вещества через капельницу — это единственный способ поддержать организм.