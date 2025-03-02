Женщина с редким диагнозом последний раз ела 10 лет назад: как она живет (фото)

Энни Холланд утверждает, что чувствует себя изолированной от социальной жизни, потому что не может пойти с кем-то на обед или ужин.

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24-летняя Энни Холланд из Аделаиды (Австралия) утверждает, что даже запах пищи стал для нее невыносимым испытанием. Уже 10 лет как женщина не может нормально питаться из-за редкого заболевания и получает питательные вещества для поддержания жизнедеятельности с помощью капельницы. Об этом пишет издание New York Post.

Редкий диагноз

Проблемы со здоровьем у Энни начались еще в подростковом возрасте.

"Сначала я чувствовала головокружение и теряла сознание. Потом возникли проблемы с пищеварением. Врачи не могли понять, что со мной, пока анализы не подтвердили диагноз — аутоиммунная вегетативная ганглиопатия", — рассказывает Холланд.

Проблемы со здоровьем у Энни начались еще в подростковом возрасте Фото: Annie Holland

Это неизлечимое расстройство приводит к тому, что иммунная система атакует здоровые нервные клетки организма. В случае Энни заболевание привело к кишечной недостаточности.

"Мне удалили часть кишечника, и теперь я не могу есть. Изолирована от социальной жизни, потому что не могу пойти с кем-то на обед или ужин. Даже запах еды вызывает у меня сильную тошноту", — рассказывает австралийка.

Парентеральное питание

Единственным спасением для Энни стало парентеральное питание. Медики вводят женщине жидкость с питательными веществами непосредственно в кровь, используя катетер возле сердца. Каждый вечер в течение 12 часов пациентку подключают к капельнице, которая обеспечивает ее организм всем необходимым.

Однако такое лечение имеет свои риски. Процедура требует абсолютной стерильности, ведь даже малейшая инфекция может вызвать сепсис. Это было уже несколько раз.

"Если я потеряю последнюю возможность подключения к капельнице, мне останется только паллиативная помощь", — добавляет Холланд, рассказывая об опасности для своего здоровья.

Несмотря на свое состояние, женщина стремится помочь другим пациентам с подобными проблемами. Она запустила кампанию на платформе GoFundMe, чтобы поддержать специализированное отделение в медицинском центре Флиндерса, где ей оказывают помощь.

"Я хочу, чтобы другие люди получали такой же уровень ухода, как у меня. Цель акции — собрать средства на обучение медперсонала, поддержку семей пациентов и приобретение необходимого оборудования", — объясняет она.

Напомним, 35-летняя Джен Мур из Кембриджа, Великобритания, почти 20 лет боролась с невыносимой болью во время менструаций. Несмотря на длительные обращения к врачам, истинная причина ее страданий оставалась невыявленной. Лишь после того, как она сама проявила инициативу и прошла дополнительное обследование, ей наконец поставили правильный диагноз.