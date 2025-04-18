"Втрачала волосся з 12 років": королева краси повністю полисіла, що з нею сталося (фото)

Молода мати кинула виклик стандартам краси, вийшовши на сцену "Міс Нью-Джерсі" в США без перуки. Жінка повність втратила волосся після хвороби.

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24-річна Елізабет Севіньї з Нью-Джерсі, США, пережила болісне випробування — повну втрату волосся через алопецію, й публічно розповіла про це на своїй сторінці в Instagram, аби надихнути інших людей.

Елізабет не приховує свого діагнозу Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

Американка не лише змирилася зі своїм станом, а й вийшла на сцену престижного конкурсу краси. "Перші ознаки алопеції з'явилися у мене ще в 12 років, коли під час уроку математики намацала залисину на голові. Тоді мені вдалося це приховати під густим темним волоссям, але лікар одразу поставив діагноз", — згадує Елізабет.

Найважчий період в житті

Підлітковий вік став для неї особливо важким через шкірні захворювання та цькування з боку однолітків. Різке погіршення стану відбулося у вересні 2022 року після перенесеного COVID-19.

"Волосся почало випадати жмутами. Доходило до того, що я пилососила вдома щодня, поки пристрій просто не зламався. Не могла більше дивитися на себе в дзеркало. Це було нестерпно", — розповідає жінка.

Волосся випадало цілими жмутками Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

Переломний момент настав, коли Елізабет дізналася про вагітність. "Думка про доньку змінила моє ставлення до ситуації. Я хотіла, щоб у неї були фотографії вагітної мами, яка щиро усміхається. Тож вирішила стати для неї прикладом сили та мужності", — пояснює Севіньї.

Зважилась на рішучий крок

Зрештою, вона зважилася на рішучий крок — поголила голову в присутності чоловіка: "Це був справжній момент звільнення та прийняття себе".

Елізабет поголила голову в присутності чоловіка Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

У квітні 2025 року вона вразила публіку, вийшовши на сцену конкурсу "Міс Нью-Джерсі США" без перуки. "Я хотіла бути справжньою і показати іншим, що не потрібно ховатися за масками. Уже навіть не мрію про повернення волосся. Те, ким стала зараз — це справжня я", — підсумовує Елізабет.

Хоча вона не здобула головну корону, але потрапила до топ 18 конкурсанток і стала джерелом натхнення для багатьох людей.

Нагадаємо, 47-річна Лінн Сінклер зі Стоктон-он-Тіс, Велика Британія, розповіла про особисті труднощі, які, на її думку, пов’язані з діагнозом алопеція. Після численних спроб знайти партнера жінка переконалася — саме втрата волосся стала основним бар’єром у її особистому житті.