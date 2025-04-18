"Теряла волосы с 12 лет": королева красоты полностью облысела, что с ней произошло (фото)

Молодая мать бросила вызов стандартам красоты, выйдя на сцену "Мисс Нью-Джерси" в США без парика. Женщина полностью потеряла волосы после болезни.

Related video

24-летняя Элизабет Севиньи из Нью-Джерси, США, пережила мучительное испытание — полную потерю волос из-за алопеции, и публично рассказала об этом на своей странице в Instagram, чтобы вдохновить других людей.

Элизабет не скрывает своего диагноза Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

Американка не только смирилась со своим состоянием, но и вышла на сцену престижного конкурса красоты. "Первые признаки алопеции появились у меня еще в 12 лет, когда во время урока математики нащупала залысину на голове. Тогда мне удалось это скрыть под густыми темными волосами, но врач сразу поставил диагноз", — вспоминает Элизабет.

Самый трудный период в жизни

Подростковый возраст стал для нее особенно тяжелым из-за кожных заболеваний и травли со стороны сверстников. Резкое ухудшение состояния произошло в сентябре 2022 года после перенесенного COVID-19.

"Волосы начали выпадать клочьями. Доходило до того, что я пылесосила дома каждый день, пока устройство просто не сломалось. Не могла больше смотреть на себя в зеркало. Это было невыносимо", — рассказывает женщина.

Волосы выпадали целыми клочьями Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

Переломный момент наступил, когда Элизабет узнала о беременности. "Мысль о дочери изменила мое отношение к ситуации. Я хотела, чтобы у нее были фотографии беременной мамы, которая искренне улыбается. Поэтому решила стать для нее примером силы и мужества", — объясняет Севиньи.

Решительный шаг

В конце концов, она отважилась на отчаянный шаг — побрила голову в присутствии мужа: "Это был настоящий момент освобождения и принятия себя".

Элизабет побрила голову в присутствии мужа Фото: Elizabeth Sevigny | Instagram

В апреле 2025 года она поразила публику, выйдя на сцену конкурса "Мисс Нью-Джерси США" без парика. "Я хотела быть настоящей и показать другим, что не нужно прятаться за масками. Уже даже не мечтаю о возвращении волос. То, кем стала сейчас — это настоящая я", — заключает Элизабет.

Хотя она не получила главную корону, но попала в топ 18 конкурсанток и стала источником вдохновения для многих людей.

Напомним, 47-летняя Линн Синклер из Стоктон-он-Тис, Великобритания, рассказала о личных трудностях, которые, по ее мнению, связаны с диагнозом алопеция. После многочисленных попыток найти партнера женщина убедилась — именно потеря волос стала основным барьером в ее личной жизни.