Чоловік з цікавості перевірив чек й не повірив своїм очам: що йому там нарахували (фото)

Перевірка рахунку в ресторані перед оплатою — звичайна практика для більшості відвідувачів. Однак користувач Reddit з Евансвілла (Індіана, США), не міг повірити своїм очам, виявивши у своєму чеку додатковий платіж у $5 з нестандартним формулюванням.

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Чоловік, зареєстрований у Reddit як u/SmokeyMcTokerson (забажав не розкривати своє справжнє ім'я), відвідав ресторан 11 квітня. За його словами, єдиною проблемою під час вечері було те, що офіціантка переплутала його замовлення.

"Можливо, саме це і стало каталізатором того, що сталося наприкінці вечора", — здогадується він.

Збір за скарги

Коли відвідувач попросив рахунок, то помітив, що до суми було додано $5 із позначкою "збір за скарги".

"Чесно кажучи, я вважаю, що це кумедно. Мабуть, це найсмішніша річ, що сталася того вечора. Я передав чек навколо столу, щоб усі могли добре посміятися", — поділився користувач соціальної платформи.

Чоловіка здивував платіж з позначкою "збір за скарги" Фото: WNEP

Він зазначив, що після виправлення помилки у замовленні офіціантка була дуже вибачливою та ввічливою. "Не було жодного негативу. Навпаки, вона навіть не виглядала роздратованою через плутанину і виправила все одразу без проблем", — додав клієнт закладу.

Не сказав ані слова

На щастя, користувач Reddit зміг із гумором поставитися до ситуації й навіть зберіг чек як сувенір. Він сплатив додаткові $5, не сказавши про це ані офіціантці, ані керівництву закладу, оскільки не відчував образи.

"Я впевнений, що цей рядок не призначався для моїх очей. Хоча, можливо, я й не був нестерпним того вечора, але за все своє життя, напевно, накопичив достатньо скарг, тож приємно нарешті розрахуватися", — жартівливо зауважив автор цієї історії.

Фотографія чека, яка з’явилась на Reddit ще 15 квітня, за кілька днів зібрала понад 112 тисяч вподобайок і 9 тисяч коментарів, викликавши суперечливі реакції у користувачів — від обурення до захоплення креативністю офіціантки.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про 22-річну Ханну Девіс із Лексінгтон-Парка (штат Мериленд, США), яка три місяці працювала офіціанткою, аби втілити свою давню мрію — вирушити в подорож Європою. Заради цього Ханна свідомо обмежила себе: відмовилася від вечірок, не ходила до ресторанів із друзями та суттєво зменшила щоденні витрати.

А в іншій публікації блогерка Мінна Лі з Лос-Анджелеса поділилася своїми міркуваннями щодо культури чайових. Вона заявила, що більше не збирається піддаватися соціальному тиску й залишати додаткові чайові там, де сервісний збір уже включено в рахунок.