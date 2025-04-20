Мужчина из любопытства проверил чек и не поверил своим глазам: что ему там насчитали (фото)

Проверка счета в ресторане перед оплатой — обычная практика для большинства посетителей. Однако пользователь Reddit из Эвансвилла (Индиана, США), не мог поверить своим глазам, обнаружив в своем чеке дополнительный платеж в $5 с нестандартной формулировкой.

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Мужчина, зарегистрированный в Reddit как u/SmokeyMcTokerson (пожелал не раскрывать свое настоящее имя), посетил ресторан 11 апреля. По его словам, единственной проблемой во время ужина было то, что официантка перепутала его заказ.

"Возможно, именно это и стало катализатором того, что произошло в конце вечера", — догадывается он.

Сбор за жалобы

Когда посетитель попросил счет, то заметил, что к сумме было добавлено $5 с пометкой "сбор за жалобы".

"Честно говоря, я считаю, что это забавно. Пожалуй, это самая смешная вещь, произошедшая в тот вечер. Я передал чек вокруг стола, чтобы все могли хорошо посмеяться", — поделился пользователь социальной платформы.

Мужчину удивил платеж с пометкой "сбор за жалобы" Фото: WNEP

Он отметил, что после исправления ошибки в заказе официантка была очень извинительной и вежливой. "Не было никакого негатива. Наоборот, она даже не выглядела раздраженной из-за путаницы и исправила все сразу без проблем", — добавил клиент заведения.

Не сказал ни слова

К счастью, пользователь Reddit смог с юмором отнестись к ситуации и даже сохранил чек в качестве сувенира. Он заплатил дополнительные $5, не сказав об этом ни официантке, ни руководству заведения, поскольку не чувствовал обиды.

"Я уверен, что эта строка не предназначалась для моих глаз. Хотя, возможно, я и не был невыносимым в тот вечер, но за всю свою жизнь, наверное, накопил достаточно жалоб, поэтому приятно наконец рассчитаться", — шутливо заметил автор этой истории.

Фотография чека, которая появилась на Reddit еще 15 апреля, за несколько дней собрала более 112 тысяч лайков и 9 тысяч комментариев, вызвав противоречивые реакции у пользователей — от возмущения до восхищения креативностью официантки.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о 22-летней Ханне Дэвис из Лексингтон-Парка (штат Мэриленд, США), которая три месяца работала официанткой, чтобы воплотить свою давнюю мечту — отправиться в путешествие по Европе. Ради этого Ханна сознательно ограничила себя: отказалась от вечеринок, не ходила в рестораны с друзьями и существенно уменьшила ежедневные расходы.

А в другой публикации блогерша Минна Ли из Лос-Анджелеса поделилась своими соображениями о культуре чаевых. Она заявила, что больше не собирается поддаваться социальному давлению и оставлять дополнительные чаевые там, где сервисный сбор уже включен в счет.