1100 євро за 3 ночі: у Німеччині готуються запустити найбільший круїзний лайнер у світі

У Вісмарі в Німеччині вийшло з ангару нове круїзне судно – лайнер Disney Adventure. Це — одне з найбільших суден у світі. Його довжина 342 метри і ширина — 46 метрів. Сотні глядачів прийшли, щоб спостерігати за цим видовищем у західній частині порту.

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Про це повідомляє німецьке видання BILD.

На будівництво судна вже витратили мільярди євро. Лайнер розрахований на 6700 гостей, які проживатимуть у 2350 каютах. Також на ньому працюватимуть 2500 членів екіпажу.

Гостям Disney Adventure будуть доступні 7 тематичних зон. Серед них гігантський аквапарк, ресторан у стилі коралів з русалочкою Аріель та парк із найдовшою американською гіркою на морі.

Гостям Disney Adventure будуть доступні 7 тематичних зон

Вже незабаром на лайнері встановлять димові труби та американські гірки, а ніс судна прикрасить фігура Міккі Мауса. Перша подорож з пасажирами запланована на грудень.

Подорож лайнером обійдеться недешево. Для заможних клієнтів пропонують номери площею 165 кв. метрів з консьєрж-сервісом, двома ванними кімнатами, мінібаром та балконом з видом на море. Це коштуватиме 18 тисяч євро. В цю вартість не входять чайові і дорога.

Також є менш вартісні номери — внутрішню каюту можна забронювати приблизно за 1100 євро на 3 ночі.

У Вісмарі вже знайшли як заробляти на судні, яке ще не добудували. В порт приводять охочих подивитися на найбільший лайнер з оглядового майданчика. Коштує така екскурсія 20 євро.

Нагадаємо, що 63-річна пенсіонерка із США вирішила провести пенсійні роки у незвичний спосіб — вона придбала апартаменти за 1,9 мільйона доларів на круїзному лайнері MV Narrative, який з 2027 року постійно подорожуватиме світом.