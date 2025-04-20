1100 евро за 3 ночи: в Германии готовятся запустить самый большой круизный лайнер в мире

В Висмаре в Германии вышло из ангара новое круизное судно — лайнер Disney Adventure. Это — одно из самых больших судов в мире. Его длина 342 метра и ширина — 46 метров. Сотни зрителей пришли, чтобы наблюдать за этим зрелищем в западной части порта.

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Об этом сообщает немецкое издание BILD.

На строительство судна уже потратили миллиарды евро. Лайнер рассчитан на 6700 гостей, которые будут проживать в 2350 каютах. Также на нем будут работать 2500 членов экипажа.

Гостям Disney Adventure будут доступны 7 тематических зон. Среди них гигантский аквапарк, ресторан в стиле кораллов с русалочкой Ариэль и парк с самой длинной американской горкой на море.

Гостям Disney Adventure будут доступны 7 тематических зон

Уже вскоре на лайнере установят дымовые трубы и американские горки, а нос судна украсит фигура Микки Мауса. Первое путешествие с пассажирами запланировано на декабрь.

Путешествие на лайнере обойдется недешево. Для состоятельных клиентов предлагают номера площадью 165 кв. метров с консьерж-сервисом, двумя ванными комнатами, минибаром и балконом с видом на море. Это будет стоить 18 тысяч евро. В эту стоимость не входят чаевые и дорога.

Также есть менее дорогие номера — внутреннюю каюту можно забронировать примерно за 1100 евро на 3 ночи.

В Висмаре уже нашли как зарабатывать на судне, которое еще не достроили. В порт приводят желающих посмотреть на самый большой лайнер со смотровой площадки. Стоит такая экскурсия 20 евро.

Напомним, что 63-летняя пенсионерка из США решила провести пенсионные годы необычным способом — она приобрела апартаменты за 1,9 миллиона долларов на круизном лайнере MV Narrative, который с 2027 года будет постоянно путешествовать по миру.