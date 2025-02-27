Дом на волнах: пенсионерка купила апартаменты на круизном лайнере (фото)

Дебра Килгор ожидает, что ее выход на пенсию станет захватывающим приключением. Женщина вложила миллионы долларов в покупку жилья на круизном лайнере, который путешествует по всему миру.

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63-летняя Дебра Килгор из Аризоны (США) решила провести пенсионные годы необычным способом — она приобрела апартаменты за 1,9 миллиона долларов на круизном лайнере MV Narrative, который с 2027 года будет постоянно путешествовать по миру. Об этом пишет Realtor.

Это судно позволит своим жителям голосовать за следующие направления маршрута, превращая жизнь на борту в непрерывное приключение.

Килгор, мать двоих детей и бабушка двух внуков, привыкла к самостоятельным путешествиям. Она давно увлекается поездками в одиночку, имея дом на колесах, на котором исследовала США вместе со своей собакой Чу-Чу Беллой. Теперь ее питомец станет пассажиром нового плавучего дома, поскольку на борту лайнера предусмотрены условия для проживания животных, включая ветеринарную клинику.

63-летняя Дебра Килгор Фото: Storylines

Круизный лайнер MV Narrative предлагает 530 меблированных апартаментов площадью от 237 до 1 970 квадратных футов. Стоимость жилья на корабле начинается от 1 миллиона долларов и достигает 8 миллионов за самые просторные варианты. Квартиры можно приобрести в совместное владение, но Килгор предпочла быть единственной хозяйкой своего нового дома.

Помимо стоимости недвижимости, жильцам придется оплачивать ежегодные сборы, которые варьируются от 68 000 до 245 000 долларов. Эти суммы покрывают питание, услуги прачечной, уборку, развлечения, медицинские услуги и эксплуатационные расходы лайнера. Одинокие жители получают 18-процентную скидку на стандартную плату за двухместное проживание.

Помимо стоимости недвижимости, жильцам придется оплачивать ежегодные сборы Фото: Storylines

Килгор давно мечтала о жизни в море. Вдохновением для нее послужила подруга, которая приобрела жилье на элитном круизном лайнере The World, доступ к которому имеют только состоятельные владельцы с состоянием не менее 10 миллионов долларов. Узнав о концепции MV Narrative, Килгор приняла решение всего за две недели, внеся первоначальный взнос в 10 000 долларов.

Потеря двоих детей в разные годы подтолкнула женщину к философии жизни "на полную катушку". Она с нетерпением ждет возможности увидеть Средиземноморье, южную часть Тихого океана, греческие острова и Галапагосы.

"Жизнь не гарантирована, поэтому нужно использовать каждый день по максимуму", — говорит она.

Килгор приняла решение всего за две недели, внеся первоначальный взнос в 10 000 долларов Фото: Storylines

Круизный лайнер будет оборудован современными медицинскими технологиями, включая системы мониторинга здоровья, которые смогут отслеживать температуру и кровяное давление жителей. В случае серьезных заболеваний пассажиров экстренно доставят в ближайший медицинский центр на вертолете.

Компания Storylines, оператор лайнера, заявляет, что на борту будут приняты меры предосторожности в случае пандемии, включая изоляцию инфицированных пассажиров и фильтрацию воздуха. Это должно минимизировать риски распространения заболеваний среди жителей лайнера.

Ранее Фокус сообщал, что целый город может быть поглощен гигантской воронкой. За последние несколько месяцев карстовые воронки стали увеличиваться в геометрической прогрессии, приближаясь к жилым кварталам. Несколько домов уже разрушены.

Также стало известно, что пустырь на "улице миллиардеров" выставлен на продажу за ошеломляющую сумму в $200 млн. Участок занимает уникальное положение, простираясь между Атлантическим океаном и большим озером.