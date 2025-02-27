Будинок на хвилях: пенсіонерка купила апартаменти на круїзному лайнері (фото)

Дебра Кілгор очікує, що її вихід на пенсію стане захопливою пригодою. Жінка вклала мільйони доларів у купівлю житла на круїзному лайнері, який подорожує по всьому світу.

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63-річна Дебра Кілгор з Аризони (США) вирішила провести пенсійні роки у незвичний спосіб — вона придбала апартаменти за 1,9 мільйона доларів на круїзному лайнері MV Narrative, який з 2027 року постійно подорожуватиме світом. Про це пише Realtor.

Це судно дасть змогу своїм жителям голосувати за наступні напрямки маршруту, перетворюючи життя на борту на безперервну пригоду.

Кілгор, мати двох дітей і бабуся двох онуків, звикла до самостійних подорожей. Вона давно захоплюється поїздками поодинці, маючи будинок на колесах, на якому досліджувала США разом зі своїм собакою Чу-Чу Беллою. Тепер її улюбленець стане пасажиром нового плавучого будинку, оскільки на борту лайнера передбачені умови для проживання тварин, включно з ветеринарною клінікою.

63-річна Дебра Кілгор Фото: Storylines

Круїзний лайнер MV Narrative пропонує 530 мебльованих апартаментів площею від 237 до 1 970 квадратних футів. Вартість житла на кораблі починається від 1 мільйона доларів і сягає 8 мільйонів за найпросторіші варіанти. Квартири можна придбати у спільне володіння, але Кілгор воліла бути єдиною господинею свого нового будинку.

Крім вартості нерухомості, мешканцям доведеться оплачувати щорічні збори, які варіюються від 68 000 до 245 000 доларів. Ці суми покривають харчування, послуги пральні, прибирання, розваги, медичні послуги та експлуатаційні витрати лайнера. Самотні жителі отримують 18-відсоткову знижку на стандартну плату за двомісне проживання.

Крім вартості нерухомості, мешканцям доведеться оплачувати щорічні збори Фото: Storylines

Кілгор давно мріяла про життя в морі. Натхненням для неї послужила подруга, яка придбала житло на елітному круїзному лайнері The World, доступ до якого мають тільки заможні власники зі статками не менше 10 мільйонів доларів. Дізнавшись про концепцію MV Narrative, Кілгор прийняла рішення всього за два тижні, внісши початковий внесок у 10 000 доларів.

Втрата двох дітей у різні роки підштовхнула жінку до філософії життя "на повну котушку". Вона з нетерпінням чекає можливості побачити Середземномор'я, південну частину Тихого океану, грецькі острови та Галапагоси.

"Життя не гарантоване, тому потрібно використовувати кожен день по максимуму", — каже вона.

Кілгор прийняла рішення всього за два тижні, внісши початковий внесок у 10 000 доларів Фото: Storylines

Круїзний лайнер буде обладнаний сучасними медичними технологіями, включно з системами моніторингу здоров'я, які зможуть відстежувати температуру і кров'яний тиск жителів. У разі серйозних захворювань пасажирів екстрено доправлять до найближчого медичного центру на вертольоті.

Компанія Storylines, оператор лайнера, заявляє, що на борту вживатимуть запобіжних заходів на випадок пандемії, включно з ізоляцією інфікованих пасажирів і фільтрацією повітря. Це має мінімізувати ризики поширення захворювань серед жителів лайнера.

Раніше Фокус повідомляв, що ціле місто може бути поглинуте гігантською воронкою. За останні кілька місяців карстові воронки стали збільшуватися в геометричній прогресії, наближаючись до житлових кварталів. Кілька будинків уже зруйновано.

Також стало відомо, що пустир на "вулиці мільярдерів" виставлено на продаж за приголомшливу суму в $200 млн. Ділянка займає унікальне положення, простягаючись між Атлантичним океаном і великим озером.