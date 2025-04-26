Чому люди сіпаються, коли засинають: учені розкрили таємницю

Уявіть: ви затишно загорнулися в ковдру, вже майже спите... і раптом ніби падаєте в безодню. Різкий поштовх будить вас, серце калатає, а в голові тільки одне питання — що це було?

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Про це повідомляє видання Unilad.

Не хвилюйтеся — ви не одні. Більшість людей час від часу відчувають такі дивні посмикування під час засинання. Вони називаються гіпнічними (або гіпнагогічними) ривками й абсолютно нормальні. Це явище відбувається, коли наше тіло переходить зі стану неспання в сон.

З медичної точки зору гіпнічні ривки належать до так званого "сонного міоклонусу" — раптових коротких м'язових скорочень. Вони частіше трапляються на першій або другій стадії сну, до настання глибокого відпочинку.

Хоча здається, що ви падаєте, насправді в цей момент один із м'язів різко скорочується. Іноді це збігається з фрагментами сну або кошмару — наприклад, можна побачити, як оступаєшся на сходах або падаєш зі скелі.

А що їх викликає? Причини цілком земні. Надмірне вживання кофеїну, куріння, пізні тренування, стрес і навіть нерегулярний сон підвищують імовірність таких посмикувань. Якщо ви довго гортаєте телефон перед сном або страждаєте від безсоння, гіпнічні ривки теж можуть стати частими гостями.

На щастя, боротися з цим не так складно. Щоб спати спокійніше, фахівці радять:

уникати кофеїну, нікотину та алкоголю ввечері;

тренуватися в першій половині дня;

дотримуватися режиму сну — лягати і вставати в один і той самий час;

підтримувати в спальні прохолоду (близько 18-20°C);

робити кімнату максимально темною і тихою;

і, звісно, прибирати гаджети щонайменше за годину до сну.

Ваш організм віддячить вам за турботу — а засинання знову стане приємним і спокійним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкращу позу для сну: зменшує біль і вирішує проблему хропіння.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.