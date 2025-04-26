Почему люди дергаются, когда засыпают: ученые раскрыли тайну

Представьте: вы уютно укутались в одеяло, уже почти спите… и вдруг будто падаете в бездну. Резкий толчок будит вас, сердце колотится, а в голове только один вопрос — что это было?

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Об этом сообщает издание Unilad.

Не волнуйтесь — вы не одни. Большинство людей время от времени испытывают такие странные подергивания при засыпании. Они называются гипническими (или гипнагогическими) рывками и абсолютно нормальны. Это явление происходит, когда наше тело переходит из состояния бодрствования в сон.

С медицинской точки зрения гипнические рывки относятся к так называемому "сонному миоклонусу" — внезапным коротким мышечным сокращениям. Они чаще случаются на первой или второй стадии сна, до наступления глубокого отдыха.

Хотя кажется, что вы падаете, на самом деле в этот момент одна из мышц резко сокращается. Иногда это совпадает с фрагментами сна или кошмара — например, можно увидеть, как оступаешься на лестнице или падаешь со скалы.

А что их вызывает? Причины вполне земные. Чрезмерное употребление кофеина, курение, поздние тренировки, стресс и даже нерегулярный сон повышают вероятность таких подергиваний. Если вы долго листаете телефон перед сном или страдаете от бессонницы, гипнические рывки тоже могут стать частыми гостями.

К счастью, бороться с этим не так сложно. Чтобы спать спокойнее, специалисты советуют:

избегать кофеина, никотина и алкоголя вечером;

тренироваться в первой половине дня;

соблюдать режим сна — ложиться и вставать в одно и то же время;

поддерживать в спальне прохладу (около 18–20°C);

делать комнату максимально темной и тихой;

и, конечно, убирать гаджеты минимум за час до сна.

Ваш организм отблагодарит вас за заботу — а засыпание снова станет приятным и спокойным.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.