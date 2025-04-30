Хлопець знайшов дивний запечатаний предмет у орендованій квартирі: що це було (фото)

У мережі обговорюють курйозний випадок з орендою житла. Чоловік опублікував фото флакона мила, заклеєного скотчем і суперклеєм, яке він виявив в орендованих апартаментах

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Про це розповів користувач популярного форуму Reddit з ніком Ask_bout_PaterNoster.

Чоловік викликав ажіотаж у соцмережах, опублікувавши фотографію несподіваної знахідки в орендованій квартирі.

На знімку — флакон рідкого мила, чиє горлечко щільно обмотане скотчем і, за словами автора, ще й закріплене суперклеєм.

"Господар моєї квартири запечатав мило стрічкою і суперклеєм для безпеки", — підписав він фото, викликавши хвилю обговорень у коментарях.

Чоловік опублікував фото флакона мила Фото: Reddit

Користувачі Reddit висловили припущення, що такий незвичайний запобіжний захід може бути пов'язаний із захистом від можливого саботажу. Деякі поділилися тривожними історіями з власного життя: у шкільні роки вони нібито знаходили в милі сторонні тілесні рідини.

"Схоже, господар вирішив, що краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати", "Це нагадує мені про те, як у готелях інколи знаходять несподівані "сюрпризи" в милі", "А що, якщо його не опечатав власник, а опечатав порушник?", "Ось чому я ніколи не використовую в готелях багаторазові пляшки. Я працював в одному з них, і те, що творять люди в готелях, можна описати тільки як дикість", — писали вони.

Інцидент викликав жваві дискусії про гігієну в орендованих апартаментах і можливі крайнощі в забезпеченні безпеки мешканців.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка встановила у себе камери й була приголомшена реакцією сусіда. Спроба убезпечити власність стала причиною конфлікту. Жінка зіткнулася з тиском з боку сусіда, який вимагає направити камеру на його будинок.

Також стало відомо, що пара виявила старовинні артефакти в стінах будинку 16 століття. Еммі Брукман та її наречений Нортон Джонстон з Великої Британії очікували на легкий ремонт, але натомість знайшли кістки та магічні предмети.