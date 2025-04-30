Парень нашел странный запечатанный предмет в съемной квартире: что это было (фото)
В сети обсуждают курьезный случай с арендой жилья. Мужчина опубликовал фото флакона мыла, заклеенного скотчем и суперклеем, которое он обнаружил в съемных апартаментах
Об этом рассказал пользователь популярного форума Reddit с ником Ask_bout_PaterNoster.
Мужчина вызвал ажиотаж в соцсетях, опубликовав фотографию неожиданной находки в арендованной квартире.
На снимке — флакон жидкого мыла, чье горлышко плотно обмотано скотчем и, по словам автора, еще и закреплено суперклеем.
"Хозяин моей квартиры запечатал мыло лентой и суперклеем для безопасности", — подписал он фото, вызвав волну обсуждений в комментариях.
Пользователи Reddit высказали предположение, что столь необычная мера предосторожности может быть связана с защитой от возможного саботажа. Некоторые поделились тревожными историями из собственной жизни: в школьные годы они якобы находили в мыле посторонние телесные жидкости.
"Похоже, хозяин решил, что лучше перестраховаться, чем потом жалеть", "Это напоминает мне о том, как в отелях иногда находят неожиданные "сюрпризы" в мыле", "А что, если его не опечатал владелец, а опечатал нарушитель?", "Вот почему я никогда не использую в отелях многоразовые бутылки. Я работал в одном из них, и то, что творят люди в отелях, можно описать только как дикость", — писали они.
Инцидент вызвал оживленные дискуссии о гигиене в съемных апартаментах и возможных крайностях в обеспечении безопасности жильцов.
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