Жінка знала про тривожні дзвіночки, але вийшла заміж: 20 років потому це відгукнулося (відео)

42-річна Джеймі Фішер відверто розповіла, як прожила два десятиліття у шлюбі з людиною, чиї життєві цінності від самого початку відрізнялися від її власних. Однак тепер вона застерігає інших від подібного союзу.

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Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

42-річна Джеймі Фішер викликала бурхливу дискусію в мережі, поділившись чесною історією про свій шлюб із людиною, погляди та цінності якої від самого початку розходилися з її власними. Попри це, пара живе разом уже 20 років і готується відзначити 21-шу річницю весілля.

У своєму відео жінка розповіла, що з юності вирізнялася активністю і спрагою до нових вражень, тоді як її чоловік був інтровертом, який надавав перевагу спокою та усамітненню. Ці відмінності, за її словами, стали особливо відчутними після народження дітей, коли питання виховання і способу життя загострилися.

Фішер зізналася, що, виходячи заміж у 21 рік, не усвідомлювала важливості щоденних побутових цінностей.

"Я думала, що якщо в нас збігаються погляди на релігію і сім'ю — значить, ми сумісні. Але потім зрозуміла: підхід до харчування, до відпочинку, до виховання — це теж частина цінностей", — зазначила вона.

Попри відмінності, жінка підкреслює, що вдячна чоловікові за його доброту та участь у житті дітей. За її словами, зберегти стосунки допомогло прийняття, взаємна повага і відмова від ілюзії, що партнер зобов'язаний бути "усім" одразу.

"Ми даємо одне одному простір, не очікуємо, що інший стане таким, як ми", — додала Фішер, закликаючи молодих жінок не ігнорувати внутрішні сигнали під час вибору партнера.

Раніше Фокус повідомляв, що лев "увірвався" на весілля закоханої пари. У Флориді (США) закохані відсвяткували весілля в зоопарку, де несподіваним гостем на церемонії став небезпечний звір, який спостерігав за гостями крізь скло нового вольєра.

Також стало відомо, що наречений і наречена не злякалися торнадо і зіграли весілля на вулиці. Коли над весільною церемонією в Теннессі вибухнув шторм, фотографка Пейдж Гіггінс-Міллер не упустила шанс зробити приголомшливі знімки, які пізніше підірвали соцмережі.