Психіка нас захищає: чому люди так часто переглядають одні й ті самі фільми

Багато людей знову і знову переглядають одні й ті самі фільми та шоу. Хтось назве це прокрастинацією, хтось — уникненням реальності.

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Про це повідомляє видання Unilad.

Багато хто з нас знаходить розраду в старих телешоу і спогадах, особливо в складні періоди життя. Це почуття можна порівняти з м'яким пледом із дитинства або плюшевим ведмедиком, якого вже давно пора було б прибрати з ліжка — але не хочеться.

Як виявилося, подібні "подорожі в минуле" зовсім не ознака слабкості або ментального регресу. Згідно з дослідженням 2013 року, опублікованим у ResearchGate під назвою "Ностальгія як ресурс для психологічного здоров'я і благополуччя", ностальгія може бути важливим і навіть цілющим елементом психіки.

Кембриджський словник визначає ностальгію як "почуття задоволення і легкого смутку, що виникає при спогадах про минуле". У минулому цей стан навіть вважали хворобою: у XVII-XX століттях швейцарські лікарі діагностували ностальгію в солдатів, які виїхали далеко від дому, — серед симптомів були тривожність, безсоння і навіть розлади харчової поведінки.

Однак сучасна наука переглядає цей погляд. Згідно з аналізом ностальгічних історій, зібраних від студентів та інших учасників, більшість відчували набагато більше позитивних емоцій, ніж негативних. Майже 80% респондентів зізналися, що віддаються ностальгії хоча б раз на тиждень.

Дослідження показує: почуття ностальгії нерідко виникає у відповідь на самотність, стрес або екзистенціальну тривогу — але не посилює ці стани, а, навпаки, допомагає їх подолати. Спогади про щасливі моменти, розділені з близькими, посилюють відчуття сенсу життя і соціального зв'язку.

У підсумку, вчені дійшли висновку: ностальгія — це не тягар, а цінний психологічний ресурс. Вона здатна не тільки захищати нас від негативних емоцій, а й сприяти відновленню душевної рівноваги. Тож якщо наступного разу вам знову захочеться переглянути "Друзів" або зануритися у спогади про юність — не сваріть себе. Можливо, це саме те, що потрібно вашій психіці сьогодні.

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