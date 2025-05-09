Подорож в Південну Америку: найкращі та найгірші місця для відвідування

Південна Америка має, що запропонувати: від найбільшого тропічного лісу на планеті до стародавніх цивілізацій. Мандрівник Алекс Браун, який відвідав кожну країну на континенті, ділиться найкращими та найгіршими локаціями цього материка.

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Про це пише Daily Mail.

31-річний британець Алекс Браун розповів, яка з 12 країн континенту є його улюбленою, де розташовані найбезпечніші місця та яких популярних місць він рекомендує уникати.

Найкращі та найбезпечніші країни в Південній Америці

Алекс, який відвідав 73 країни світу, каже, що Аргентина — його улюблене місце в Південній Америці, пояснюючи: "Тут одні з найкращих ландшафтів у світі. Є льодовики в Патагонії, протока Бігл, де можна побачити морських левів, а на півночі є водоспад Ігуасу — найбільша система водоспадів у світі".

"А в Буенос-Айресі, на мою думку, найкраща їжа у світі. Стейк там дивовижний, і він справді дешевий. Економіка там трохи хаотична, тому ціни змінюються майже щодня, але коли я був там востаннє кілька місяців тому, стейк "їж скільки завгодно" коштував близько 10 фунтів стерлінгів", — поділився мандрівник.

Є ще одна причина, чому Алекс вважає, що Аргентина має бути на першому місці у вашому списку бажань для подорожей до Південної Америки.

"Тут справді безпечно", – зізнається Алекс. "У вас там не виникне жодних проблем. А це не стосується всіх країн Південної Америки".

У плані безпеки, мандрівник також рекомендує Уругвай, Чилі, Парагвай та Перу.

Найнебезпечніші країни Південної Америки

На іншому кінці рейтингу безпеки для Алекса знаходяться Еквадор, Колумбія та Венесуела. Він пояснює: "Галапагоські острови в Еквадорі справді безпечні, але материкова частина зараз під загрозою. Там оголошено надзвичайний стан через зіткнення між урядом і наркокартелями".

"Я провів близько шести тижнів у Колумбії і все було добре, але якщо ви зупинитеся в хостелах, то врешті-решт зустрінете когось, кого там пограбували".

І хоча Алекс пояснює, що Венесуела "стала набагато безпечнішою" за останні роки, це "безумовно не країна для початківців", і він не рекомендує подорожувати туди, якщо ви не володієте вільно іспанською.

Національний парк Ігуасу, Місьйонес, Аргентина Фото: Jonatan Lewczuk/ Unsplash

Найбільш недооцінена країна в Південній Америці

Алекс описує Болівію як найбільш "недооцінену" країну на континенті. Він каже: "Ла-Пас — справді цікаве місто, і ви також можете поїхати до Ель-Альто, яке є найвисокогірнішим містом у світі. Там ви можете побачити боротьбу чоліта (корінних жінок)".

"А ще є солончаки Уюні, які є одними з найкрутіших видів у світі. Ми також їздили до Амазонки, де можна покататися на човні по річці та побачити водоспади та печери".

Хоча Алекс пояснює, що Болівія загалом не є небезпечною з точки зору злочинності, все ж існують речі, на які варто звернути увагу.

"У Болівії справжня небезпека — це дороги. Рух там жахливий. Дороги просто звиваються навколо гір", — каже Алекс. "Загалом у Болівії немає жодних стандартів безпеки".

Алекс додає: "Ми випили трохи соку цукрової тростини, який виробляли в племінному селі в Амазонії. Нам помістили його в контейнер, який, ймовірно, не був помитий. Усім трьом, хто його випив, стало погано".

Парагвай також заслуговує на почесну згадку як "недооцінений напрямок". Алекс зізнається: "Тут небагато туристичних пам'яток, але варто поїхати туди заради культури".

Місце, якого слід уникати

Алекс каже, його не дуже вразила Бразилія. Він пояснює: "Нам там не дуже сподобалося. Ми поїхали до Флоріанополіса на узбережжі, він славиться своїми дивовижними пляжами, але ми з цим не дуже погодилися. Багато з цих пляжів були досить туристичними, і там було багато людей. У них немає нічого особливого".

"А ще є Сан-Паулу. Це дуже похмуре місто, і там небагато цікавого. Воно також досить небезпечне. Там є місце під назвою "Краколандія", яке називається так, бо там багато наркоманів. Вони просто блукають вулицями, як зомбі. Вони не завдадуть вам шкоди, але це некомфортно. Це абсолютно не те місце, де ви захочете перебувати після настання темряви".

Зокрема, головне місце Бразилії, Ріо-де-Жанейро, зовсім не вразило Алекса. Він каже: "Там багато злочинності. Люди потрапляють під стрілянину одразу після того, як випадково звертають не на ту вулицю. Там не варто носити ювелірні вироби, бо станете мішенню".

"Пляж Копакабана також дуже переоцінений, якщо чесно. Схід сонця там гарний о п'ятій ранку, але коли настає день, там людно. Люди встановлюють намети та починають продавати речі. Якби Ріо ​​було безпечним, воно могло б бути гарним місцем", — зазначив турист.

Нагадаємо, учені виявили стародавні породи та скам'янілості на території Анголи, які дають неперевершений погляд на те, як сформувалася південна частина Атлантичного океану внаслідок поділу Південної Америки та Африки близько 140 мільйонів років тому.

Фокус також раніше писав, що міжнародне видання Time Out опублікувало щорічний список найкрасивіших місць на планеті. Перше місце в рейтингу посів оглядовий майданчик острова Падар, розташованого в індонезійському Національному парку Комодо.