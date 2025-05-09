Путешествие в Южную Америку: самые лучшие и худшие места для посещения

Южная Америка имеет, что предложить: от самого большого тропического леса на планете до древних цивилизаций. Путешественник Алекс Браун, который посетил каждую страну на континенте, делится лучшими и худшими локациями этого материка.

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Об этом пишет Daily Mail.

31-летний британец Алекс Браун рассказал, какая из 12 стран континента является его любимой, где расположены самые безопасные места и каких популярных мест он рекомендует избегать.

Самые лучшие и самые безопасные страны в Южной Америке

Алекс, который посетил 73 страны мира, говорит, что Аргентина — его любимое место в Южной Америке, объясняя: "Здесь одни из лучших ландшафтов в мире. Есть ледники в Патагонии, пролив Бигл, где можно увидеть морских львов, а на севере есть водопад Игуасу — самая большая система водопадов в мире".

"А в Буэнос-Айресе, по моему мнению, лучшая еда в мире. Стейк там удивительный, и он действительно дешевый. Экономика там немного хаотичная, поэтому цены меняются почти каждый день, но когда я был там в последний раз несколько месяцев назад, стейк "ешь сколько угодно" стоил около 10 фунтов стерлингов", — поделился путешественник.

Есть еще одна причина, почему Алекс считает, что Аргентина должна быть на первом месте в вашем списке желаний для путешествий в Южную Америку.

"Здесь действительно безопасно", — признается Алекс. "У вас там не возникнет никаких проблем. А это не касается всех стран Южной Америки".

В плане безопасности, путешественник также рекомендует Уругвай, Чили, Парагвай и Перу.

Самые опасные страны Южной Америки

На другом конце рейтинга безопасности для Алекса находятся Эквадор, Колумбия и Венесуэла. Он объясняет: "Галапагосские острова в Эквадоре действительно безопасны, но материковая часть сейчас под угрозой. Там объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений между правительством и наркокартелями".

"Я провел около шести недель в Колумбии и все было хорошо, но если вы остановитесь в хостелах, то в конце концов встретите кого-то, кого там ограбили".

И хотя Алекс объясняет, что Венесуэла "стала намного безопаснее" за последние годы, это "определенно не страна для начинающих", и он не рекомендует путешествовать туда, если вы не владеете свободно испанским.

Национальный парк Игуасу, Мисьонес, Аргентина Фото: Jonatan Lewczuk/ Unsplash

Самая недооцененная страна в Южной Америке

Алекс описывает Боливию как самую "недооцененную" страну на континенте. Он говорит: "Ла-Пас — действительно интересный город, и вы также можете поехать в Эль-Альто, который является самым высокогорным городом в мире. Там вы можете увидеть борьбу чолита (коренных женщин)".

"А еще есть солончаки Уюни, которые являются одними из самых крутых видов в мире. Мы также ездили в Амазонку, где можно покататься на лодке по реке и увидеть водопады и пещеры".

Хотя Алекс объясняет, что Боливия в целом не опасна с точки зрения преступности, все же существуют вещи, на которые стоит обратить внимание.

"В Боливии настоящая опасность — это дороги. Движение там ужасное. Дороги просто извиваются вокруг гор", — говорит Алекс. "В целом в Боливии нет никаких стандартов безопасности".

Алекс добавляет: "Мы выпили немного сока сахарного тростника, который производили в племенной деревне в Амазонии. Нам поместили его в контейнер, который, вероятно, не был помыт. Всем троим, кто его выпил, стало плохо".

Парагвай также заслуживает почетного упоминания как "недооцененное направление". Алекс признается: "Здесь немного туристических достопримечательностей, но стоит поехать туда ради культуры".

Место, которого следует избегать

Алекс говорит, его не очень впечатлила Бразилия. Он объясняет: "Нам там не очень понравилось. Мы поехали во Флорианополис на побережье, он славится своими удивительными пляжами, но мы с этим не очень согласились. Многие из этих пляжей были довольно туристическими, и там было много людей. В них нет ничего особенного".

"А еще есть Сан-Паулу. Это очень мрачный город, и там немного интересного. Он также довольно опасен. Там есть место под названием "Краколандия", которое называется так, потому что там много наркоманов. Они просто бродят по улицам, как зомби. Они не причинят вам вреда, но это некомфортно. Это совершенно не то место, где вы захотите находиться после наступления темноты".

В частности, главное место Бразилии, Рио-де-Жанейро, совсем не впечатлило Алекса. Он говорит: "Там много преступности. Люди попадают под стрельбу сразу после того, как случайно сворачивают не на ту улицу. Там не стоит носить ювелирные изделия, потому что станете мишенью".

"Пляж Копакабана также очень переоценен, если честно. Восход солнца там красивый в пять утра, но когда наступает день, там людно. Люди устанавливают палатки и начинают продавать вещи. Если бы Рио было безопасным, оно могло бы быть хорошим местом", — отметил турист.

Напомним, ученые обнаружили древние породы и окаменелости на территории Анголы, которые дают непревзойденный взгляд на то, как сформировалась южная часть Атлантического океана в результате разделения Южной Америки и Африки около 140 миллионов лет назад.

Фокус также ранее писал, что международное издание Time Out опубликовало ежегодный список самых красивых мест на планете. Первое место в рейтинге заняла смотровая площадка острова Падар, расположенного в индонезийском Национальном парке Комодо.