Чому собаки облизують людей: ветеринар розповів про поведінку тварин

Деякі вважають це милим, інші — трохи дратівливим, але ветеринар-доктор Джуліан Нортон стверджує: коли собака облизує людину, за цим стоїть справжній сенс.

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Про це пише Express.

"Люди іноді питають, чому собаки штовхають нас носами або туляться до нас. Частково це тому, що собаки дійсно відчувають себе частиною сім’ї або "племені", і таким чином намагаються привернути до себе увагу?" — каже ветеринар.

Ця поведінка не випадкова — це спосіб вашого пса встановити зв’язок з вами.

За словами доктора Нортона, коли собака лиже ваше обличчя чи руки, вона просто хоче показати свою прихильність і отримати часточку вашої уваги. Часто це сигнал емоційного контакту: собака ніби перевіряє, як ви себе почуваєте, і намагається сказати: "Я піклуюся про тебе".

Але облизування — не єдиний спосіб, яким пес демонструє свої емоції. Інші важливі сигнали включають махання хвостом і навіть так звану "усмішку".

Хоча багато хто вважає, що хвіст, що виляє, означає радість, усе трохи складніше. Висота, швидкість і напруженість руху можуть свідчити як про захоплення, так і про тривогу. Наприклад, високий і вільний помах хвоста зазвичай говорить про збудження, тоді як низький і повільний — про настороженість.

Ще один цікавий прояв — це "усмішка" собаки. Хоч вона й не така, як у людей, деякі собаки відтягують губи назад, і це дуже схоже на усмішку. Якщо при цьому їхнє тіло розслаблене, а хвіст виляє, це вірна ознака того, що тварина почувається щасливою.

Такі невербальні сигнали — від лизання до міміки — допомагають людям краще розуміти своїх чотирилапих друзів і створюють глибший емоційний зв’язок між собакою та господарем.

Нагадаємо, собакам не варто давати деякі смаколики, особливо, які не створені спеціально для них. Людська їжа може бути шкідливою для них, вони можуть набирати зайву вагу та хворіти. Ветеринар-експерт доктор Марк перелічив продукти, які категорично не слід давати своїм собакам.

Також Фокус писав, попри те, що кішки й собаки розділені 50 мільйонами еволюції, вчені виявили, що одомашнення тварин зробило їх більш різноманітними, але також і дивно схожими.