Почему собаки облизывают людей: ветеринар рассказал о поведении животных

Некоторые считают это милым, другие — немного раздражающим, но ветеринар-доктор Джулиан Нортон утверждает: когда собака облизывает человека, за этим стоит настоящий смысл.

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Об этом пишет Express.

"Люди иногда спрашивают, почему собаки толкают нас носами или прижимаются к нам. Отчасти это потому, что собаки действительно чувствуют себя частью семьи или "племени", и таким образом пытаются привлечь к себе внимание?" — говорит ветеринар.

Это поведение не случайно — это способ вашего пса установить связь с вами.

По словам доктора Нортона, когда собака лижет ваше лицо или руки, она просто хочет показать свою привязанность и получить частичку вашего внимания. Часто это сигнал эмоционального контакта: собака будто проверяет, как вы себя чувствуете, и пытается сказать: "Я забочусь о тебе".

Но облизывание — не единственный способ, которым пес демонстрирует свои эмоции. Другие важные сигналы включают махание хвостом и даже так называемую "улыбку".

Хотя многие считают, что виляющий хвост означает радость, все немного сложнее. Высота, скорость и напряженность движения могут свидетельствовать как о восторге, так и о тревоге. Например, высокий и свободный взмах хвоста обычно говорит о возбуждении, тогда как низкий и медленный — о настороженности.

Еще одно интересное проявление — это "улыбка" собаки. Хоть она и не такая, как у людей, некоторые собаки оттягивают губы назад, и это очень похоже на улыбку. Если при этом их тело расслаблено, а хвост виляет, это верный признак того, что животное чувствует себя счастливым.

Такие невербальные сигналы — от лизания до мимики — помогают людям лучше понимать своих четвероногих друзей и создают более глубокую эмоциональную связь между собакой и хозяином.

Напомним, собакам не стоит давать некоторые вкусности, особенно, которые не созданы специально для них. Человеческая еда может быть вредной для них, они могут набирать лишний вес и болеть. Ветеринар-эксперт доктор Марк перечислил продукты, которые категорически не следует давать своим собакам.

Также Фокус писал, несмотря на то, что кошки и собаки разделены 50 миллионами эволюции, ученые обнаружили, что одомашнивание животных сделало их более разнообразными, но также и удивительно похожими.