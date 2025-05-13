Тримав у саду: чоловіка з'їв його домашній лев

Інцидент стався на півночі Іраку. Чоловік купив лева як домашнього улюбленця і тримав у своєму саду. У підсумку тварину застрелив його сусід.

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Про це пише Daily Mail.

"Сьогодні в саду міста Куфа в Наджафі на громадянина напав лев, і він миттєво помер", -представник поліції Наджафа Муфід Тахір.

Він додав, що оскільки лев з'їв більшу частину тіла чоловіка і оскільки тварину не вдалося відігнати, його довелося застрелити. Постраждалого доставили в лікарню, але він помер від отриманих травм.

За словами поліції, жертвою став 50-річний Акіл Фахр ад-Дін, який протягом кількох років тримав у своєму саду левів та інших диких тварин. Однак один із його "вихованців" несподівано напав на нього і розтерзав.

У підсумку один із сусідів жертви втрутився і вистрілив у лева з автомата Калашникова, убивши його сімома кулями.

Ірак нібито продовжує боротися з широкомасштабною незаконною торгівлею дикими тваринами. Ця проблема посилюється роками конфлікту, слабким дотриманням законодавства і високим попитом на рідкісні види.

Браконьєри і контрабандисти регулярно користуються відсутністю регулювання в країні, полюючи на соколів з південних рівнин, а також на птахів і лисиць з віддалених гір Курдистану.

Незважаючи на підписання 2014 року Конвенції про захист тварин, спрямованої на обмеження світової торгівлі дикими тваринами, Ірак залишається осередком як експорту місцевих видів, так і контрабанди екзотичних тварин для продажу на чорному ринку.

Інцидент в Іраку стався після того, як у грудні 2024 року доглядач зоопарку зазнав смертельного нападу і був з'їдений живцем левами після того, як зайшов до них у клітку, щоб "справити враження на свою дівчину".

Нагадаємо, у Мехіко вулицями розгулював лев, який утік із місцевого реабілітаційного центру.

А археологи, які займалися розкопками в Йорку, виявили, що один із похованих на давньоримському кладовищі помер від укусів лева. Імовірно загиблий був гладіатором і загинув під час битви на арені.