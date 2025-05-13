Держал в саду: мужчину съел его домашний лев

Инцидент произошел на севере Ирака. Мужчина купил льва в качестве домашнего питомца и держал в своем саду. В итоге животное застрелил его сосед.

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Об этом пишет Daily Mail.

"Сегодня в саду города Куфа в Наджафе на гражданина напал лев, и он мгновенно скончался", —представитель полиции Наджафа Муфид Тахир .

Он добавил, что поскольку лев съел большую часть тела мужчины и поскольку животное не удалось отогнать, его пришлось застрелить. Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных травм.

По словам полиции, жертвой стал 50-летний Акил Фахр ад-Дин, который на протяжении нескольких лет держал в своем саду львов и других диких животных. Однако один из его "питомцев" неожиданно напал на него и растерзал.

В итоге один из соседей жертвы вмешался и выстрелил во льва из автомата Калашникова, убив его семью пулями.

Ирак якобы продолжает бороться с широкомасштабной незаконной торговлей дикими животными. Эта проблема усугубляется годами конфликта, слабым соблюдением законодательства и высоким спросом на редкие виды.

Браконьеры и контрабандисты регулярно пользуются отсутствием регулирования в стране, охотясь на соколов с южных равнин, а также на птиц и лис из отдаленных гор Курдистана.

Несмотря на подписание в 2014 году Конвенции о защите животных, направленной на ограничение мировой торговли дикими животными, Ирак остается очагом как экспорта местных видов, так и контрабанды экзотических животных для продажи на черном рынке.

Инцидент в Ираке произошел после того, как в декабре 2024 года смотритель зоопарка подвергся смертельному нападению и был съеден заживо львами после того, как зашел к ним в клетку, чтобы "произвести впечатление на свою девушку".

Напомним, в Мехико по улицам разгуливал лев, который сбежал из местного реабилитационного центра.

А археологи, которые занимались раскопками в Йорке, обнаружили, что один из похороненных на древнеримском кладбище умер от укусов льва. Вероятно погибший был гладиатором и погиб во время сражения на арене.