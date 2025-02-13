Как в "Джуманджи": огромный лев разгуливал по улицам города (фото)

Водители, проезжавшие мимо, заметили опасного зверя. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но им не удалось сразу обнаружить льва.

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В мексиканском городе Окойоакак, расположенном к западу от столицы страны Мехико, местные жители были ошеломлены неожиданной встречей — по улицам бродил лев. Огромную кошку впервые заметили ранним утром 12 февраля около 7 часов. Об этом пишет What’s The Jam.

Автомобилисты, проезжавшие мимо склада в этом небольшом городке, вынуждены были притормозить, увидев опасного хищника. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, однако выследить опасное животное им сразу не удалось.

Позже выяснилось, что лев сбежал из местного спасательного центра Recica Animal Foundation, где содержатся животные, спасенные из цирков и незаконного плена. Помимо львов, в приюте обитают тигры, пантеры, леопарды и несколько видов обезьян.

Пока полиция патрулировала улицы, сотрудники приюта сумели обнаружить льва и благополучно вернуть его в центр. Правоохранители подтвердили, что операция по поимке животного прошла без происшествий.

Сотрудники приюта сумели обнаружить льва и благополучно вернуть его в центр Фото: Jam Press

Инцидент вызвал оживленную реакцию в соцсетях. Один из местных жителей сравнил происходящее с сюжетом фильма "Джуманджи", а другой пошутил: "Вот это котенок огромного размера". Среди комментариев встречались и отсылки к знаменитым персонажам.

"Это Симба, он все еще ищет Шрама?", "Это ты, Аслан?" — писали они.

К счастью, этот инцидент закончился без жертв и разрушений, а лев снова оказался в надежных руках специалистов.

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