Як у "Джуманджі": величезний лев розгулював вулицями міста (фото)

Водії, які проїжджали повз, помітили небезпечного звіра. На місце події прибули співробітники поліції, але їм не вдалося відразу виявити лева.

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У мексиканському місті Окойоакак, розташованому на захід від столиці країни Мехіко, місцеві жителі були приголомшені несподіваною зустріччю — вулицями бродив лев. Величезну кішку вперше помітили рано вранці 12 лютого близько 7-ї години. Про це пише What's The Jam.

Автомобілісти, які проїжджали повз склад у цьому невеликому містечку, змушені були пригальмувати, побачивши небезпечного хижака. На місце події було викликано співробітників поліції, проте вистежити небезпечну тварину їм одразу не вдалося.

Пізніше з'ясувалося, що лев утік із місцевого рятувального центру Recica Animal Foundation, де утримують тварин, врятованих із цирків і незаконного полону. Крім левів, у притулку мешкають тигри, пантери, леопарди й кілька видів мавп.

Поки поліція патрулювала вулиці, співробітники притулку зуміли виявити лева і благополучно повернути його в центр. Правоохоронці підтвердили, що операція із затримання тварини пройшла без пригод.

Співробітники притулку зуміли виявити лева і благополучно повернути його в центр Фото: Jam Press

Інцидент викликав жваву реакцію в соцмережах. Один із місцевих жителів порівняв те, що відбувається, із сюжетом фільму "Джуманджі", а інший пожартував: "Ось це кошеня величезного розміру". Серед коментарів зустрічалися і відсилання до знаменитих персонажів.

"Це Сімба, він усе ще шукає Шрама?", "Це ти, Аслане?" — писали вони.

На щастя, цей інцидент закінчився без жертв і руйнувань, а лев знову опинився в надійних руках фахівців.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка показала французького бульдога, який не перестає рости. Собака на прізвисько Френкі, вагу якого можна порівняти з вагою дорослого оленя, виділяється масивною мускулатурою і своєю міцною статурою.

Також стало відомо, що чоловік прихистив бездомне кошеня, але воно виявилося зовсім іншою твариною. Відео з порятунком крихітної істоти зібрало понад 38,1 мільйона переглядів, перетворившись на справжній інтернет-хіт. Користувачі соцмереж не могли повірити своїм очам.