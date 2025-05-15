Сіамських близнюків дивом розділили: для цього знадобились зусилля 16 лікарів (фото)

Хірурги бразильського штату Гояс провели надскладну операцію з розділення однорічних сіамських близнючок Кіраз та Аруни, які були з'єднані грудною кліткою, животом і тазом.

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Про це пише видання Daily Mail.

У ході унікальної 15-годинної хірургічної процедури, проведеної 10 травня, лікарям вдалося успішно розділити сіамських близнючок Кіраз та Аруну, які народились з'єднаними грудною кліткою, животом, тазом і мали на двох три ноги. Операцію провела команда з 16 медиків у штаті Гояс, Бразилія.

Підготовка до розділення

Підготовка дівчаток до розділення почалася після їхнього першого дня народження в листопаді 2024 року. За кілька місяців до основної операції малюкам імплантували спеціальні розширювачі тканин, які поступово надувалися й розтягували шкіру навколо спільних органів, щоб забезпечити достатнє покриття після розділення.

Детальніше про надзвичайну складність процедури розповів провідний хірург Захаріас Каліл. "Хірурги працювали змінами по чотири години, і в результаті нам вдалося розділити Кіраз та Аруну, хоча це було надзвичайно складно", — прокоментував він.

Сіамські близнючки Кіраз та Аруна Фото: Dr Zacharias

За словами фахівця, ця операція стала найскладнішою з усіх, що колись проводилися в штаті Гояс.

Тривала реабілітація

Після успішного розділення близнючки перебувають у відділенні інтенсивної терапії, де лікарі ретельно стежать за їхнім станом. У майбутньому дівчаткам доведеться пройти ще кілька реконструктивних операцій для відновлення розділених тканин та органів.

Вартість складної медичної процедури оцінюється в 310 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 11 мільйонів гривень). Сім'я дівчаток та команда медиків сподіваються на повне відновлення малюків, що дозволить їм прожити повноцінне життя.

До речі, випадки народження сіамських близнюків трапляються надзвичайно рідко. Успішні операції з розділення, особливо у випадках складного з'єднання внутрішніх органів, вважаються значним досягненням сучасної медицини.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про сіамських близнючок Марієме та Ндейє, яким лікарі не давали жодних шансів на довге життя. Попри похмурі прогнози, дівчатка не лише вижили, а й нещодавно відсвяткували свій сьомий день народження. У них одна пара ніг, спільний таз і деякі внутрішні органи, але кожна має окреме серце та спинний мозок. Сестри навчаються у звичайній школі в Кардіффі (Уельс), де повністю інтегровані у шкільне середовище та місцеву громаду.

Також стало відомо про смерть найстарших у світі сіамських близнюків — Лорі та Джорджа Шаппеллів із США. Вони померли у лікарні Університету Пенсильванії. Унікальні близнюки мали частково зрощені черепи, спільні життєво важливі судини та 30% загального мозку, зокрема лобові й тім’яні долі.