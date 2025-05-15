Сиамских близнецов чудом разделили: для этого понадобились усилия 16 врачей (фото)

Хирурги бразильского штата Гояс провели сложнейшую операцию по разделению годовалых сиамских близняшек Кираз и Аруны, которые были соединены грудной клеткой, животом и тазом.

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Об этом пишет издание Daily Mail.

В ходе уникальной 15-часовой хирургической процедуры, проведенной 10 мая, врачам удалось успешно разделить сиамских близняшек Кираз и Аруну, которые родились соединенными грудной клеткой, животом, тазом и имели на двоих три ноги. Операцию провела команда из 16 медиков в штате Гояс, Бразилия.

Подготовка к разделению

Подготовка девочек к разделению началась после их первого дня рождения в ноябре 2024 года. За несколько месяцев до основной операции малышам имплантировали специальные расширители тканей, которые постепенно надувались и растягивали кожу вокруг общих органов, чтобы обеспечить достаточное покрытие после разделения.

Подробнее о чрезвычайной сложности процедуры рассказал ведущий хирург Захариас Калил. "Хирурги работали сменами по четыре часа, и в результате нам удалось разделить Кираз и Аруну, хотя это было чрезвычайно сложно", — прокомментировал он.

Сиамские близняшки Кираз и Аруна Фото: Dr Zacharias

По словам специалиста, эта операция стала самой сложной из всех, что когда-либо проводились в штате Гояс.

Длительная реабилитация

После успешного разделения близняшки находятся в отделении интенсивной терапии, где врачи тщательно следят за их состоянием. В будущем девочкам придется пройти еще несколько реконструктивных операций для восстановления разделенных тканей и органов.

Стоимость сложной медицинской процедуры оценивается в 310 тысяч фунтов стерлингов (примерно 11 миллионов гривен). Семья девочек и команда медиков надеются на полное восстановление малышей, что позволит им прожить полноценную жизнь.

Кстати, случаи рождения сиамских близнецов случаются чрезвычайно редко. Успешные операции по разделению, особенно в случаях сложного соединения внутренних органов, считаются значительным достижением современной медицины.

Напомним, ранее Фокус сообщал о сиамских близняшках Мариеме и Ндейе, которым врачи не давали никаких шансов на долгую жизнь. Несмотря на мрачные прогнозы, девочки не только выжили, но и недавно отпраздновали свой седьмой день рождения. У них одна пара ног, общий таз и некоторые внутренние органы, но каждая имеет отдельное сердце и спинной мозг. Сестры учатся в обычной школе в Кардиффе (Уэльс), где полностью интегрированы в школьную среду и местную общину.

Также стало известно о смерти старейших в мире сиамских близнецов — Лори и Джорджа Шаппеллов из США. Они умерли в больнице Университета Пенсильвании. Уникальные близнецы имели частично сросшиеся черепа, общие жизненно важные сосуды и 30% общего мозга, в частности лобные и теменные доли.