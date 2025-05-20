Чоловіку довелось робити надскладну операцію на хребті через використання смартфона: що сталось

25-річному японцю довелось пережити хірургічне втручання через те, що у нього розвинувся тяжкий синдром опущеної голови після багаторічного надмірного використання смартфона в положенні з постійно нахиленою шиєю.

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Про це пише Daily Mail.

Пацієнт звернувся по допомогу після шести місяців болю в шиї та нездатності підіймати голову. Також він скаржився на труднощі з ковтанням і значне зниження маси тіла.

Медики з’ясували, що деформації шийних хребців спричинили утворення рубцевої тканини, що ще більше погіршило стан. Візуально у чоловіка сформувалася характерна опуклість у ділянці шиї.

Спочатку лікарі намагалися стабілізувати положення голови за допомогою шийних комірів, але через оніміння пацієнт не зміг продовжувати це лікування. Після цього було прийнято рішення про хірургічне втручання.

Чоловікові видалили пошкоджені фрагменти хребців та частину рубцевої тканини, а після цього імплантували металеві гвинти та стрижні для стабілізації шийного відділу.

Через пів року після операції пацієнт зміг утримувати голову у природному положенні, симптоми не поверталися навіть через рік після втручання.

Нагадаємо, корисна функція на смартфонах виявилася "шпигунською".

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